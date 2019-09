10 Lucruri interesante pe care nu le stiai despre matematica

Matematica este regina stiintelor!

Aceasta stiinta este destul de grea pentru multi dintre noi. In secolul 19, Carl Friedrich Gauss, un matematician renumit, a denumit matematica “regina tuturor stiintelor”.

Intr-adevar, matematica ne ajuta sa ne dezvoltam gandirea analitica, sa ne concentram mai bine, dar si sa fim atenti la detalii. Este o stiinta extrem de importanta care ne ajuta in viata, indiferent daca alegem sa profesam intr-un domeniu care are sau nu legatura cu matematica.

De aceea, merita sa incepi sa inveti si tu matematica. Aceste carti de la editura Paralela 45 te pot ajuta sa inveti matematica mai rapid si mai usor!

Cea mai populara cifra favorita este 7

Aceasta este o curiozitate extrem de interesanta. Studiile arata ca persoanele prefera cifra 7. Probabil acest lucru se intampla datorita faptului ca numarul 7 apare de nenumarate ori in istoria, dar si in cultura noastra. Exista 7 minuni ale lumii, 7 pacate capitale, 7 culori ale curcubeului, 7 zile ale saptamanii, 7 pitici pe care ii avea Alba-ca-Zapada, dar si 7 mari. Interesant, nu-i asa?

Volumul unei pizza

Aceasta curiozitate este pentru iubitorii de pizza! O pizza care are raza “z” si inaltimea “a” o sa aiba volumul Pi × z × z × a.

Legatura dintre guma si matematica

Studiile spun ca studentii care mesteca guma se descurca mult mai bine la testele de matematica in comparatie cu studetii care nu mesteca guma. Acest lucru se datoreaza aromei. Atunci cand inveti sau atunci cand esti la curs si absorbi o serie de informatii, alegi sa mesteci o guma. Mestecand aceeasi guma atunci cand dai testul, aroma te ajuta sa iti aduci aminte de informatiile predate sau invatate.

Asa ca, pe langa aceste carti editura Paralela 45 matematica, si guma te ajuta sa inveti si sa asimilezi informatiile mai repede!

De ce are un minut 60 de secunde?

Babilonienii antici foloseau, in urma cu peste 3.500 de ani, numere in baza 60 in loc de baza 10. De aceea, acum sunt 60 de secunde intr-un minut si 360 de grade intr-un cerc.

A durat 106 ani rezolvarea unei probleme de matematica

O problema de matematica ce data inca din anul 1904 si-a gasit rezolvarea abia in anul 2010. Rusul Grigori Perelman a rezolvat o problema ce data inca din anul 1904 si nu avea rezolvare.

Ai nevoie de o singura propozitie pentru a tine minte valoarea lui Pi (3.1415926)

Se pare ca nu toate raspunsurile se gasesc in cartile de matematica de la edituri renumite precum Paralela 45. Cativa oameni isteti si-au dat seama ca poti tine minte o parte din valoarea lui Pi daca retii propozitia “May I have a large container of coffee”. Apoi, tot ce trebuie sa faci este sa numeri literele fiecarui cuvant. Interesant, nu?

Acum ca ai aflat o multime de lucruri interesante despre matematica, este timpul sa te apuci de invatat!

Advertorial!