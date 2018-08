1 000 de porci îngropați de pestă în Bihor

Primii 126 de porci din focarul de pestă porcină de la Abrămuț au fost omorâți joi. La primele estimări, acțiunea se va întinde în Bihor pe parcursul a mai mult de o săptămână. „O lună am încercat prin metode specifice să stopăm pesta. Din păcate nu s-a răspuns la aceste metode. Au fost 8 focare, din păcate au izbucnit alte cinci focare. Noi am sperat să putem ține situația sub control, așa cum cum s-a întâmplat în Satu Mare, unde de un an ei au tot șase focare. Nu este plăcut ceea ce trebuie să facem. Am mers pe metodele clasice, s-a sacrificat porcul identificat cu pestă din fiecare gospodărie, s-a dezinfectat, am urmat întreg protocolul, dar din păcate nu a funcționat. Joi s-a întrunit Comitetul local și am decis că trebuie să sacrificăm porcii, fiindcă sunt 26 de focare în Bihor și nu putem risca ca pesta să ajungă la ferme, fiindcă atunci chiar este dezastru. Am fi nevoiți să sacrificăm zeci de mii de porci, adică toți porcii din Bihor”, a anticipat prefectul scenariul sumbru a ceea ce este posibil să se întâmple, dacă nu se intervine.

Regrete

Care e graficul acțiunii?„ Am luat decizia să-i sacrificăm pe cei din focare și am început cu Abrămuț. Acolo sunt cei mai puțin porci, conform recensământului efectuat în urmă cu câteva săptămâni. Probabil că, oamenii au mai tăiat dintre porci, fiindcă legea nu interzice. Dar sper că le-au făcut și analize. Va urma apoi Albișul unde sunt cei mai mulți porci, adică aproximativ 500. Va urma la final Olosig. Undeva în jurul a 1000 de porci vor fi sacrificați în total. Din punct de vedere uman regret ce se întamplă în sufletele oamenilor care își văd sacrificate animalele. Tot ceea ce pot să spun e că oamenii vor fi despăgubiți”, a declarat prefectul de Bihor Ioan Mihaiu.

Abrămuţ, localitate fără porci

Joi, dis de dimineaţă, reprezentanţi ai DSVSA Bihor, jandarmi şi alte autorităţi au descins în Abrămuţ. Scopul acestora: sacrificarea porcilor din gospodării.

Dat fiind faptul că în localitate a fost depistat al treilea focar de infecţie cu virusul Pestei Porcine Africane s-a luat decizia sacrificării tuturor porcilor din bătătura localnicilor.

„Oamenii au fost informaţi din timp. Noi am pus pe site-ul primăriei mai multe informaţii despre ce se va întâmpla pentru a nu crea panică. Operaţiunea a decurs normal, fără incidente iar în mare parte oamenii au înţeles că trebuie să luăm aceste măsuri radicale pentru a stârpi acest virus”, ne-a spus primarul Bărcui Barna.

Porcii sacrificaţi au fost îngropaţi într-o groapă specială amenajată. „S-a săpat o groapă adâncă de cinci metri, care respectă toate normele în vigoare”, a precizat primarul comunei.

Fiecare proprietar va fi despăgubit cu suma de 8 lei/kg. Greutatea porcului va fi apreciată de către proprietar şi va fi aprobată de către comisia de specialitate.

Riscă amenzi

Persoanele care interzic intrarea comisiei de specialitate pe proprietatea privată riscă amenzi şi dosare penale.

Carnea congelată nu este confiscată, exceptând cazurile în care se va depista boala ulterior şi dacă porcul a fost tăiat mai repede cu două săptămâni de sacrificarea de urgenţă (preventivă), deoarece perioada de incubaţie a pestei este între 3 şi 15 zile.

Această boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice are o evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc, iar pentru ea nu există vaccin şi nici tratament.

Boala nu este periculoasă pentru oameni, însă oamenii pot reprezenta o sursă de infecţie prin echipamentul sau hainele nedezinfectate purtate în focare.