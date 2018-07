15 ani de la ultima promovare FC Bihor: „A fost un meci fantastic”

FC Bihor Oradea este istorie de doi ani şi jumătate, de când sentinţa falimentului clubului a devenit definitivă.

În 2018, Anul Centenarului, se împlinesc 15 ani de când clubul orădean a reuşit ultima promovare, materializată şi cu un sezon jucat în Divizia A (actuala Liga 1). La capătul unui baraj în dublă manşă, FC Oradea trecea de Oţelul Galaţi după un meci de poveste, desfăşurat pe Stadionul Municipal arhiplin, cu 20.000 de spectatori înghesuiţi, dar fericiţi.

„Îmi amintesc foarte bine acel meci. Cred că este în top 5 ca importanţă dintre cele jucate de-a lungul timpului la Oradea. Îmi aduc aminte că arbitrul şi observatorul nu au vrut să dea drumul la meci, pentru că era lume şi pe scările de acces. Cred că au fost peste 20.000 de spectatori. A fost un meci fantastic! Mă oprea lumea după meci pe stradă, oamenii mă îmbrăţişau, ţin minte că de la Magazinul Crişul până la Liberty am făcut mai bine de o oră. Sunt amintiri frumoase. Mare păcat că FC Bihor a dispărut şi nu se face nimic în acest sens. Când era Marius Vizer, totul era organizat ca la un club profesionist aici. Spre deosebire, la Arad, au avut grijă ca brandul UTA să nu dispară şi joacă în Liga 2”, ne-a declarat antrenorul Ionuţ Popa, cel care a pregătit gruparea bihoreană în acel sezon.

Amintiri

La capitolul amintiri plăcute din aceea perioadă, Ionuţ Popa a enumerat debutul jucătorilor Claudiu Keşeru şi Cristian Cigan, care pe atunci aveau 16 ani. „Când a revenit în Liga 1, Claudiu m-a sunat să îmi mulţumească pentru referinţele bune pe care i le-am dat celor de la Steaua. Am spus ce am simţit şi am crezut”, rememorează „Popică”.

Actualul antrenor al echipei UTA are două meciuri de care nu îşi aduce aminte cu plăcere: cel de la Alba Iulia şi cel cu FC Braşov din Liga 1, de la care i s-a tras demiterea. „Cred că o dată la o sută de ani se întâmplă aşa ceva. La Alba Iulia am condus cu 3-0 şi am pierdut cu 4-3. În loc să facem 5-0, le-am permis lor să revină. Final nefast a avut şi meciul de la Braşov; conduceam cu 1-0 pe final, când l-am schimbat pe Cristi Munteanu, care era accidentat, cu Amzucu. Deşi era un fundaş înalt, a greşit la ambele goluri şi am pierdut în prelungiri”, şi-a adus aminte antrenorul care de atunci şi-a îmbunătăţit CV-ul cu peste 300 de jocuri în Liga 1.

În acel meci istoric pentru FC Bihor, antrenorul Ionuț Popa a mizat pe următorii jucători: Rotaru – Fl. Lazăr, Zaha, Cr. Munteanu – Gado (62 Mihuţ), Naidin (63 Fele), Dumitra (căpitan), Fl. Călin (67 Lungan), Sfârlea – Csehi, Vrăjitoarea. Pe bancă au mai luat loc Mârne – Dianu, Măuţă şi Siminic.

După 1-2 în tur, la Galaţi, orădenii au câştigat cu 3-1 cu un „gol de aur”, marcat de Vrăjitoarea în minutul 91. Şi celelalte două reuşite i-au aparţinut lui „Vrăji” ’70 şi 81, după ce V. Tănase deschisese scorul în minutul 28.