15 rampe de lansat gunoiul în Criș în 24 km de curs de apă

Inventarierea locațiilor tradiționale de unde sătenii din zonele turistice și protejate lansează în Crișul Repede deșeuri menajere de mari dimensiuni sau în cantități mari e o etapă în proiectul pilot de montare a unui sistem video de supraveghere, pentru reducerea poluării apelor.

„Gunoaiele aruncate pe cursurile de apă în zonele turistice distrug imaginea locului și blochează creșterea turismului. Experiența de ani de zile spune că problema trebuie rezolvată unitar la nivel de județ și nu lăsată pe comunitățile locale. Acesta e motivul pentru care am pornit acest proiect”, a precizat consilierul județean.

După o întâlnire convocată de CJ Bihor cu instituții și ong-uri care au atribuții în acestă problemă respectiv în teritoriul afectat – Poliția, Garda de Mediu, Apele Române, CAPDD, Agenția de Protecția Mediului, primul pas practic din proiect a fost inventarierea celor mai folosite locații de unde se aruncă gunoaie în Criș.

Conducerea Salvamont Bihor, inițiatorul proiectului și reprezentanții mai multor firme de rafting din Bihor, cu interes direct în păstrarea apelor curate, au ieșit la începutul lunii pe Criș.

La CJ Bihor

„Noi am depus săptămâna trecută la Consiliul Județean punctele GPS și hărțile cu locațiile identificate, locuri unde, în mod clar, se aruncă regulat deșeuri. Am intrat în apă la Bulz și am coborât pe un traseu de 24 de km. În Bulz am găsit vreo 5 locații, dintre care trei sunt sectoare întregi de mal.

În Bratca drumul trece chiar deasupra apei și de vede de unde se aruncă deșeurile în apă. La Bălnaca e tradiție, gunoaiele se lansează direct din spatele caselor iar în Șuncuiuș e un loc, pe malul stâng, înainte de pod, tot așa, un sector de mal. În Vad este o zonă unde s-au aruncat mai demult deșeuri, locul din zona cascadei, de sub cabană, e plin de cioburi.

A fost important să luăm coordonatele de pe cursul apei pentru că sunt zone unde malul e înalt și de pe uscat nu se vede acel „tobogan” fără vegetație, care s-a format în urma aruncării de gunoi de mari dimensiuni de câteva ori pe săptămână”, spune Pinter Istvan, directorul Salvamont Bihor.

20 de camere video

Lascu spune că urmează să se instaleze 20 de camere video pentru cele 15 locații. În fiecare dintre cele 15 zone se vor amplasa și panouri cu informații și avertismente.

Următoarea întâlnire în acest proiect va fi la Aleșd și vor fi invitați primarii comunităților de pe Criș și membrii Comisiei pentru Protecția Mediului, Turism și Agricultură din cadrul Consiliului Județean.

„Noi credem că simpla existență a acestor camere, semnalul pe care îl trimit oamenilor – «Vă vedem, mai bine nu aruncați ilegal gunoiul!», va însemna reducerea cantității de deșeuri aruncată ilegal”, spune inițiatorul.

Pentru că aruncatul gunoiului pe apă e o tradiție probabil seculară, unii dintre partenerii din proiect consideră că măsura supravegherii video dublată de amendă pentru contravenienți ar trebui suplimentată și de un efort din partea primăriilor locale.

Amenajarea de spații de depozitare unde oamenii să poată depune gratuit deșeurile mari – aparatură electrocasnică stricată, mobilă veche și altele asemenea, ar putea fi o alternativă la situația actuală, când sătenii sunt lăsați să se descurce cum pot, fără amenințarea amenzii și fără variantă civilizată de gestionare a deșeurilor.