16 imobile centrale, pentru reabilitare

Executivul local a făcut primii pași spre intrarea în reabilitare a mai multor imobile centrale cu valoare arhitecturală evidentă. Cu ocazia celei mai recente ședințe a Consiliului Local, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru lucrările necesare, urmează licitațiile pentru găsirea constructorilor executanți.

În fața plenului, primarul Ilie Bolojan a declarat că, cu acest pachet de lucrări aprobat, s-au creat condițiile ca, până în 2020, toate clădirile importante din Centrul Istoric să aibă fațadele refăcute. A trimis și o săgeată spre Consiliul Județean: „sper ca şi Consiliul Judeţean să reabiliteze cele două clădiri importante pe care le are în proprietate în zona centrală, respectiv clădirea fostei Policlinici şi clădirea Filarmonicii”.

Casele Adorjan

Cele două case Adorjan, situate pe strada Patrioților 4 și 6, până dincolo de colțul acesteia cu Moscovei frapează atât prin bogăția ornamentelor cât și și degradrea accentuată.

Imobilele au fost selectate pentru a intra în perioada următoare în programul multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”.

„Casele Adorján I și II fac parte din categoria clădirilor secession și sunt incluse în Lista Monumentelor istorice. Casa Adorján I a fost construită în anul 1903 de către Sztarill Ferenc, după planurile arhitecților Komor Marcell și Jakab Dezső. Valoarea totală a investiției este de 1.087.304,70 lei fără TVA, din care 869.707,81 lei fără TVA valoarea C+M, durata de realizare a investiției fiind de 18 luni. Casa Adorján II a fost construită în anii 1904-1905 de către Sztarill Ferenc, după planurile arhitecților Komor Marcell și Jakab Dezső. Valoarea totală a investiției este de 1.071.408,21 lei fără TVA, din care 860.335,70 lei fără TVA valoarea C+M, durata de realizare a investiției fiind de 18 luni”, transmite Primăria, printr-un comunicat de presă.

Lucrările propuse sunt înlocuirea elementelor degradate, a învelitorilor și a elementelor din tablă zincată, înlocuirea elementelor din tablă (lucarne, decorațiuni de coamă și învelitori cornișă) deteriorate sau deformate cu elemente noi confecționate identic ca și material și formă, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, repararea sau înlocuirea elementelor de prindere, a pieselor decorative ale burlanelor, cu elemente identice din, înlocuirea elementelor de șarpantă degradate, demolarea și rezidirea după forma originală a coșurilor de fum degradate sau înclinate, curățarea, tratarea și vopsirea în culoarea neagră a elementelor metalice (grilajele balcoanelor, cârlige, gratiile ferestrelor, grilajul porții), completarea elementelor lipsă după forma și dimensiunile celor existente, refacerea tencuielilor și zugrăvelilor la fațade, reabilitarea elementelor decorative din tencuială, cărămidă, ceramică sau ipsos, repararea și restaurarea tâmplăriilor din lemn și a celor metalice, respectiv înlocuirea acestora, unde este cazul, demontarea cablurilor parazitare de pe fațade etc.

Pe numere de casă

Majoritatea celorlalte imobile pentru care s-a votat reabilitarea în contul programului municipal au termen de finalizare a lucrărilor de 12 luni. Casa Ertler, situată pe str. Episcop Mihai Pavel 8, are o valoare a lucărilor de 349.006 lei fără TVA cu durata de realizare a investiției de 12 luni. Reabilitarea imobilului de pe Primăriei 34 a fost votat de plen cu o valoare a investiției de 285.303 lei fără TVA și cu termen de finalizare de un an. Casa Füchsl, aflată pe Independenței 11-13 e cunoscută pentru orădeni mai ales după numele magazinului care a funcționat aici, în comunism, Făt Frumos. E compusă din două clădiri distincte și ornamentată după îndeletnicirea proprietarului – viticultura.Valoarea totală a investiției este de peste 3,2 milioane lei fără TVA iar durata lucrărilor e de 12 luni.

Imobilul situat pe str. Republicii 7 a fost votat cu o investiție necesară de peste 2,2 milioane lei fără TVA și cu o durată de implementare a contractului de un an. Același termen e prevăzut și pentru lucrările de Republicii 14 și 15, cu valoare de 1,1 mil lei fără TVA respectiv de 1,7 milioane lei fără TVA.

Pentru imobilul situat pe Republicii 17-19 s-a aprobat valoarea lucrărilor de peste 987 mii lei fără TVA și durata de un an. În continuare, pe Republicii 21, clădirea cu frumosul balcon de la etaj, e prevăzută cu lucrări în valoare de peste 540 mii lei fără TVA și cu termen de finalizare de un an.

Clădirea impunătoare de pe Iosif Vulcan 14 are o valoare a investiției de 996.395 lei fără TVA și durata de realizare de 18 luni.

Arborele Verde

Va intra în refacere și clădirea de pe Vasile Alecsandri 8-8A-10, care purta denumirea de Hanul „Arborele Verde” și care datează din 1760, modificată şi extinsă de mai multe ori. Valoarea totală a investiției e de peste 2.1 milioane lei fără TVA iar termenul de finalizare e de 12 luni. În aceasta funcționează, printre altele, și Teatrul Arcadia.

Imobilul situat pe Primăriei 41 e prins cu valoarea investiției de 207.738 lei fără TVA și cu durata de realizare de 12 luni. Imobilul situat pe Samuil Micu Klein 9 are valoarea lucrărilor de 294.750,50 lei fără TVA și un an pentru terminarea lucrărilor. Pe Cuza Vodă 80, o casă mai degrabă modestă în comparație cu palatele din listă, e prinsă cu investiții de peste 122 mii lei și cu termen de finalizare de un an.

Fațada imobilului de pe Ion Budai Deleanu 4 va fi refăcută, costul lucrărilor e de peste 423 mii lei fără TVA, cu termen de finalizare de un an.