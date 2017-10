18.000 de studenţi au reluat cursurile la Universitatea Oradea

Festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea din Oradea a avut loc, luni, în prezenţa prefectului Ioan Mihaiu, a viceprimarului Florin Birta şi a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Ioan Mang.

Aşa cum a procedat şi în anii anteriori, şi la deschiderea din acest an rectorul Constantin Bungău a prezentat un bilanţ al indicatorilor care definesc astăzi Universitatea din Oradea, o instituţie care doreşte să continue proiectul naţional „România educată” – un proiect menit să susţină reaşezarea societăţii pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanţă, muncă, talent, onestitate şi integritate.



În cadrul festivităţii, Sorin Curilă, preşedintele Senatului UO, a cerut un moment de reculegere pentru cel ce a pus bazele Universităţii Oradea – Teodor Maghiar, şi i-a felicitat pe studenţi că au optat pentru instituţia de învăţământ superior din urbea de pe Crişul Repede. Totodată, Curilă şi-a manifestat nemulţumirea că festivitatea de deschidere nu s-a desfăşurat în Piaţa Unirii, în ciuda multiplelor solicitări.

„Cred că această manifestare ar fi trebuit să aibă loc în Centrul Oradiei, în Piaţa Unirii. Am spus-o, şi o afirm cu toată convingerea: spuma intelectualităţii din Oradea se află în Universitatea din Oradea. Lăsaţi-i să aibă o relaţie strânsă cu comunitatea locală”, a atras atenţia Sorin Curilă.

Cei 18.000 de studenţi care învaţă la cea mai însemnată instituţie de învăţământ superior bihorean au reluat cursurile.

Oradea. Ziua de 2 octombrie a fost una specială pentru cei 18.000 de studenţi care învaţă la Universitatea din Oradea. Aceştia au participat la deschiderea anului universitar 2017-2018, un an pregătitor pentru ceea ce va marca, în 2018, instituţia de învăţământ bihorean – 55 de ani de universitate modernă şi 238 de ani de învăţământ superior la Oradea.

La festivitatea de deschidere a noului an universitar, rectorul Constantin Bungău s-a declarat fericit. Aceasta pentru că Universitatea din Oradea începe noul an cu peste 4.720 de studenţi boboci admişi în anul I (3.252 la studii de licenţă – cu aproape 10% mai mulți ca în anul trecut, 1.533 de studenţi la master în anul I şi 115 în anul I la doctorat).

„Astăzi, la Universitatea din Oradea învaţă peste 18.000 de studenţi, din care 11.300 la licenţă, 2.661 la master şi 395 sunt doctoranzi. Diferenţa reprezintă studenţii de la cursurile de perfecţionare pedagogică, cei de la rezidenţiat sau de la cursurile postuniversitare. Am atras un număr de 830 de studenţi străini din 53 de ţări, o cifră care ne onorează, dar pe care ne-o dorim să crească de la an la an. Ofertăm astăzi 98 de programe de licenţă, 61 de master şi 12 domenii de doctorat. Universitatea din Oradea cuprinde aproape toate domeniile de interes din sfera producţie, a serviciilor sau cea culturală”, a arătat rectorul Constantin Bungău.