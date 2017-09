Un beiuşean, maestru de vănătoare, ar avea cheia dispariţiei lui Marta

Vila milionarului e locul unde se presupune a fost văzut Codruţ Marta, ultima dată, înainte de dispariţie, în urmă cu 5 ani. Beiuşeanul ar fi fost prezent la vănătoarea de la Balc, acolo unde şi Elan Schwartzenberg era o prezenţă constantă înainte să fugă din ţară, el având şi rolul de a fi o interfaţă între presă şi milionarii care vânau la Balc.

Un localnic din Izvorani a declarat pentru România TV- filmare făcută cu camera ascunsă- că beiuşeanul Ion „mi-a arătat şi mistreţ împuşcat cu Ţiriac, era maestru de vânătoare. A apărut administrator aici de când au cumpărat ăştia! Şi m-am împrietenit cu el. Când am auzit că a dispărut ăsta şi am auzit că ultima amprentă pe pahar a fost aici, eu am fost sigur şi sunt şi acum, că ăsta ştie! Dacă i-a dat la cap sau i-a pus ceva şi l-a trosnit, ăsta a putut să-i facă de cap în gârlă! Deci ăsta ştie în mod sigur! Ăsta strâns cu uşa şi…Îl luaţi de-aici! Poate e şi-acum! E pescar… E vânător…Puteţi să-l întrebaţi şi pe Ţiriac! Pentru că mie mi-a arătat mistreţii acum câţiva ani, când a făcut la Balc, acolo, omorul pe care-l face! În urmă cu trei luni, Ion a admis, pentru aceeaşi sursă, faptul că-l ştie pe Codruţ Marta.

Dispărut din 2012

Poliţia a fost sesizată pe 25 mai 2012 cu privire la dispariţia în împrejurări suspecte a lui Codruţ Alexandru Marta, fostul şef de cabinet al fostului preşedinte ANAF Sorin Blejnar, de către soţia acestuia, Andreea Marta, care a precizat că ultima dată soţul ei a fost văzut pe 21 mai.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), prin Direcţia de Investigaţii Criminale – Serviciul Urmăriri, a dispus darea în urmărire internaţională prin Interpol a lui Codruţ Alexandru Marta.

Numele lui Codruţ Marta a fost vehiculat în mai multe dosare de evaziune fiscală, fiind cercetat alături de fostul preşedinte ANAF Sorin Blejnar şi de alte persoane cu funcţii de conducere în autorităţi de control ale statului.

În legătură cu dispariţia lui au fost audiate mai multe persoane, cunoscuţi şi apropiaţi ai acestuia, printre care şi Elan Schwartzenberg şi Sorin Blejnar.