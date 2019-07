2 milioane de oameni folosesc serviciile a doi IT-iști bihoreni din Danemarca

Cristian Letai, Ștefan Polexe și Andrei Kurtuy au creat în Copenhaga „Novoresume”, o aplicație web care îți permite să îți faci un CV proaspăt și atractiv vizual și care a cunoscut succesul în capitala daneză. Aplicația s-a născut ca urmare a ideii orădeanului Cristian Letai, care a susținut un interviu pentru postul de student assistant la o bancă de prestigiu din Copenhaga.

Cristian a studiat Multimedia Design, ceea ce i-a permis să aibă cunoștințele necesare pentru a-și personaliza CV-ul. Cartea jucată a fost una câștigătoare, orădeanul fiind alesul din 90 de candidați. A aflat că decizia angajatorului a fost influențată de maniera în care și-a prezentat CV-ul. Novoresume.com a început ca un proiect în timp ce Andrei Kurtuy, Cristian Letai și Ștefan Polexe erau studenți la Copenhagen Business Academy.

Au creat o aplicație web în care Cristian Letai a decis să facă design-ul mai multor modele de CV, iar utilizatorul să își introducă pur și simplu informația fără a fi preocupat de alegerea fontului, a aliniamentului, culorilor, secțiunilor.

„Doream încă din clasa a X-a să studiez în străinătate, și am început atunci să caut online care ar fi variantele de studiu în limba engleză în Uniunea Europeană. Am folosit servicile edmundo.ro, unde am descoperit că aș putea să studiez în Anglia sau Danemarca. Am ales Danemarca deoarece studiile superioare erau gratuite aici pentru cetățenii din Uniunea Europeană și puteam să găsesc și un job part-time, în timp ce în Anglia studiile superioare erau destul de scumpe și nu voiam să accesez un împrumut încă de atunci”, își amintește aleșdeanul Andrei Kurtuy, aflat recent într-o vacanță acasă.

Orădeanul Cristian Letai se află în Copenhaga de 7 ani. „M-am mutat aici din Oradea, cu scopul de a studia Multimedia Design. Fusesem tot timpul intrigat de posibilitatea de a studia în străinătate, și nu regret deloc decizia. Designul în sine m-a pasionat încă de mic. Ce s-a schimbat între timp e direcția. Inițial voiam să proiectez mașini, și chiar începusem să practic desenul acasă, dar având în vedere evoluția mediului online, am prins un interes mai mare spre a crea website-uri”, spune Cristian Letai.

Am vrut să aflăm de la cei doi bihoreni cum se clădește drumul de succes în străinătate și cum au perceput ei mecanismele unuia dintre cele mai lăudate sisteme de învățământ, cel danez.

„Sistemul danez de învățământ se bazează foarte mult pe practică și încearcă să combine practica cu teoria cât mai mult. Mare parte din examene sunt orale, în formatul în care trebuie să lucrezi la un proiect pe care îl predai, apoi să îl susții cu argumente în fața clasei.

Majoritatea proiectelor trebuie făcute alături de o grupă, ceea ce te antrenează și motivează să lucrezi cu alți oameni, lucru foarte important în ziua de azi, în care toate locurile de muncă necesită să lucrezi cu alți oameni într-un fel sau altul. Din câte auzeam de la prietenii rămași în țară, tot timpul îmi spuneau că au extrem de mult de citit pentru sesiune, și mai toate examenele lor erau practice”, explică Cristian Letai. Cât de accesibil e demersul de a deschide o firmă în Danemarca? Răspunsul e poate surprinzător: în 15 minute poți înregistra acolo o firmă.

„Ne-a fost foarte ușor să deschidem firma aici, deoarece au un sistem electronic la nivel de țară. Fiecare cetățean are un așa-numit «nemid» și CPR-number, cu care poți să te înregistrezi foarte ușor în tot ceea ce ține de stat. Când am deschis firma, ne-a luat în jur de 10-15 minute să completăm informațiile necesare și să ne înregistrăm. Am observat că încearcă să limiteze cât mai puțin birocrația când vine vorba de a deschide o firmă”, consideră Andrei Kurtuy. Andrei spune că viața de antreprenor e cu suișuri și coborâșuri.

„Suntem extrem de fericiți să vedem că peste 2 milioane de oameni la nivel global și-au facut cont și au folosit serviciile noastre pentru a-și găsi un job. Avem însă o responsabilitate mare, deoarece toți 3 co-fondatorii am devenit angajați

full-time în ultimul an, și am angajat alte 4 persoane, plus alți freelanceri care lucrează pentru noi.

Momentan lucrăm la îmbunătățirea platformei actuale pe baza feedback-ului pe care l-am primit în ultimul an de la utilizatori, la adăugarea unor template-uri noi, și să îmbunătățim modul în care îi ajutăm pe utilizatori să scrie un CV cât mai bun. Dorim de asemenea să începem să facem produse și pentru angajatori, și pentru cei care recrutează oameni, astfel încât să facem procesul cât mai ușor”, dezvăluie Andrei Kurtuy.

„Dorim să creștem Novoresume prin a oferi o experiență cât mai bună și un serviciu de cea mai bună calitate, fiind mereu la curent cu noile trenduri din recrutare. Am observat ca asta ajută enorm «word of mouth», deoarece utlizatorii sunt foarte fericiți (asta urmărim prin mențiunile online pe platformele de socializare, feedback e-mails, mențiuni pe diferite blog-uri/site-uri).

Sunt multe cazuri de profesori care le recomandă elevilor să folosească Novoresume. Vom adăuga și noi secțiuni, elemente grafice, charts, care le vor permite utilizatorilor să își personalizeze aplicația și mai mult. Vor fi, de exemplu, elemente axate pe industrii anume, deoarece în vânzari, de exemplu, ajută să ai un grafic care să arate vizual creșterea de la an la an sau de la o lună la alta”, crede Cristan Letai.