2018 – Centrul Oradiei intră din nou în şantier

Primăria a încheiat anul trecut plătind masiv dintre datoriile acumulate, pentru a epuiza pe cât posibil sumele disponibile în buget.

Deliberativul local a aprobat, cu ocazia ultimei şedinţe din 2017 plăţi de peste 20 de milioane de euro, ocazie cu care s-a stins, printre altele, şi creditul accesat pentru plata tramvaielor Siemens. Motivul ţine de politica naţională practicată de Guvernul Tudose, care a dat mai mulţi bani primăriilor care, la finalul anului antrerior, aveau economii mici sau deloc la bugete. Acum, la început de an, executivul are în lucru o listă de lucrări care ar urma să înceapă în acest an. Aceasta e cu atât mai stufoasă cu cât o parte dintre lucrările care trebuiau începute în 2017 au fost reportate pe 2018 din varii motive.

Central

Refacerea Pieţei Ferdinand şi a străzii Aurel Lazăr sunt lucrări care presupun un grad mare de disconfort nu doar pentru riverani ci pentru toţi orădenii care tranzitează zilnic zona. Viceprimarul Mircea Mălan spune că, pentru a preveni „suprapunerile de autoritate, de competenţe sau de termene”, se vor licita în acelaşi pachet toate lucrările pe care le presupune proiectul.

„Se licitează, pe lângă amenajarea Pieţei, şi reabilitarea sau mutarea reţelelor de apă, de canalizare sau de electricitate. Între sărbători am avut discuţii cu cei de la Electrica pentru că ei au acolo o intervenţie serioasă, de îngropat două posturi TRAFO şi de mutat în canalizaţia tehnică reţelele”, precizează edilul.

În ianuarie se dau drumul la licitaţii şi, estimează Mălan, în primăvară s-ar putea emite ordinul de începere a lucrărilor.

În aceeaşi situaţie este refacerea malului stâng al Crişului Repede, pe porţiunea dintre Podul Sf. Ladislau şi Podul Centenarului.

Imobile

Pentru Casa Darvas La Roche de pe Iosif Vulcan, ordinul de începere a lucrărilor se poate da încă din ianuarie – procedura licitaţiei a fost încheiată, firma Constructorul Sălard este executant. Muzeul Francmasoneriei şi complexul de săli din Vulturul Negru vor intra, de asemenea, în licitaţie pentru desemnarea constructorilor.

Termic

Şi pe termoficare urmează să înceapă proiecte bănoase: intervenţii pentru reabilitarea magistralelor dar şi pentru modernizarea punctelor termice. Acolo unde acestea sunt ineficiente, sistemele clasice se vor anula, fiind înlocuite de module în imobile.

Cea mai amplă investiţie care ar urma să înceapă în acest an este implementarea soluţiei pentru a înlocui Grupul 1 din CET, vechi din 1966. Termoficare SA are în lucru un studiu de fezabilitate din care să reiasă dacă e mai rentabil să modernizeze instalaţia existentă în cazan sau să cumpere o turbină nouă, pe gaz, în cogenerare.

Sub pământ

Realizarea unui sistem de tuneluri rutiere sub Centrul Civic, cu rostul pietonalizării porţiunii dintre Parcul 1 Decembrie şi Cetate a fost amânată fără termen, din cauza costurilor mari pe care bugetul ciuntit începând din 2017 nu le suportă.

Pe bugetul local, pentru început măcar, ar urma să înceapă lucrările de realizarea unui pasaj pe sub B-dul Magheru, de la Poliţia Rutieră până în zona Hotelului Dacia.

Anul acesta ar mai putea începe prelungirea drumului expres până în giraţia de la Real, realizarea legăturilor rutiere alternative cu Sîntandrei şi Oşorhei. De asemenea, ar trebui terminat Podul Centenarului, în locul pasarelei cu stea dar şi mutarea pieţei de vechituri peste centură.

Tramvaie noi

În 2018 urmează să înceapă prelungirea liniei de tramvai de-a lungul Peţei, cu o lungime totală de peste 7km. OTL ar urma să se doteze, gradual, începând din acest an, cu tramvaie noi, în contul unor proiecte cu finanţare europeană: patru sau cinci urmează să fie cumpărate pe Axa Mobilitate, de unde Oradea ar putea primi în jur de 10-12 milioane euro, restul prin HU-RO.

Restanţe

Proiectul de eficientizare energetică a câtorva clădiri publice va intra şi el în faza de execuţie. Din cauza întârzierilor cu ghidurile de finanţare, acesta a trenat anul trecut. Spitalul Judeţean, Municipalul şi şcolile Dacia, O.Ghibu, Generală 11, Generală 20 şi Liceul Ortodox de pe strada Aluminei urmează să fie izolate cu polistiren şi să le fie înlocuite tâmplăriile şi instalaţiile interioare.

Anul acesta ar urma să intre în execuţie şi eficientizarea energetică a 48 de blocuri. „Urmează să semnăm contractele de execuţie şi să dăm drumul la lucrare”, zice Mălan. Epuizaţi de aşteptare, unii dintre beneficiari au anunţat că vor să se retragă din proiect. „Voi continua întâlnirile cu asociaţiile. Sunt 300 de asociaţii care au depus cerere să intre în program dar nu se va putea, pe această linie este ultima strigare, în vreme ce alţii, care au documentaţiile pregătite, se gândesc să renunţe”, spune el.

Între lucrările care trebuie să continue în acest an figurează şi finalizarea drumului expres – lucrare oprită din motive de „vreme neprielnică” şi refacerea lucrării de la Dealul Ciuperca. La acest proiect, s-a finalizat prima etapă a consolidării dealului, suportată exclusiv din bugetul oraşului. Ar urma consolidări de dimensiuni mai mici, pe porţiuni reduse spune Mălan, după care se va reface amenajarea distrusă.

Pentru anul acest s-a amânat şi finalizarea parcării subterane de pe strada Independenţei. La finalul lui 2017, după luni întregi de relativă inactivitate pe amplasament, lucrarea era tot în faza birocraţiei.