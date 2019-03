„ Am câștigat și premiul Inspire, care se dă echipei care are cel mai mare impact in comunitate și inspiră persoanele din jurul ei,spune Daria Dorog, componentă a Modus Vivendi.După etapa regională urmează finala naţională, la Bucureşti. Primele patru echipe se vor urca apoi în avion cu destinația Detroit, pentru competitia mondială. România este campioană mondială la Robotică.