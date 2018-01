4 în loc de 40, de la Guvern, pentru Oradea

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang afirmă că Primăria Oradea nu a primit mai mult ajutor de la Guvern pentru plata în avans a gazului la CET doar din vina Primăriei!

„Guvernul a dat fiecărei primării cât a cerut. Din câte am văzut, Primăria Oradea a cerut 4 milioane, aşa că a primit 4 milioane de lei”, afirmă Mang. „Au explicat în text că au nevoie de 40 de milioane, dar au cerut 4 milioane”, afirmă liderul PSD Bihor, evidenţiind o posibilă eroare materială a edililor, ca motivaţie pentru lipsa unui ajutor mai consistent primit de Primărie de la Guvern, pentru noul CET pe gaz care înghite şi acum bani în prostie. Banii orădenilor, desigur.

Ulterior, Primăria Oradea a mai primit alte 11 milioane de lei, ajutor de la Guvern pentru plata în avans a gazului. Oricum, jumătate din ajutorul primit de Oradea de la guvernul precedent, în 2016.

În altă ordine de idei, Mang continuă să fie acid la adresa administraţiei locale orădene.

„Primăria nu are puterea de a face management performant în acest municipiu. Nu are legătură cu nicio decizie guvernamentală. În februarie 2017, când s-au mărit salariile, primarul se plângea, pentru ca apoi, în martie, să spună că are cel mai mare buget. De la -4 milioane, la +9 milioane euro a crescut bugetul Primăriei Oradea. Nu cred în ce spune Primăria Oradea, a demonstrat că nu se ţine de cuvânt”, se exprimă Mang.