5 milioane de euro pentru Băile 1 Mai

Fără doar şi poate, se mişcă lucrurile la Sânmartin. Echipa primarului Cristian Laza vrea să demonstreze că atragerea fondurilor europene nu a fost doar o vorbă de campanie. Recent, Primăria Sânmartin a primit 3 milioane de euro finanţare pentru a reface centrul staţiunii Băile Felix. Primăria Sânmartin se pregătește acum să modernizeze stațiunea Băile 1 Mai, acolo urmând să fie investiți 5 milioane de euro din fonduri europene. Proiectul privind reabilitarea și modernizarea stațiunii a fost prezentat recent proprietarilor de pensiuni din Băile 1 Mai, prilej cu care primarul Cristian Laza a avut confirmarea că demersul său se bucură de susţinerea mediului privat.

„4 km de străzi, 564 de locuri de parcare, din care 360 la Ştrandul Venus, 2 ha de spaţii verzi, 4,2 km de trotuar, 2,4 km piste de biciclete, benzi de oprire în dreptul pensiunilor. Sunt câteva dintre cifrele care ar urma să dea o altă imagine staţiunii Băile 1 Mai”, spune city managerul Primăriei Sânmartin, Ciprian Anta.



Primarul de Sânmartin, Cristian Laza, s-a asigurat că are sprijinul mediului privat pentru proiectul ce vizează reabilitarea staţiunii Băile 1 Mai.

O dezbatere publică cu proprietarii de pensiuni din Băile 1 Mai a avut loc recent. Aceasta fiindcă Primăria Sânmartin trebuia să facă dovada că se bucură de sprijinul mediului privat pentru a obţine finanţarea proiectului ce vizează reabilitarea staţiunii Băile 1 Mai. „Am depus acest proiect pe aceeaşi axă de investiţii din cadrul POR ca şi cel pentru reabilitarea centrului staţiunii Băile Felix. Acum a fost cel de-al doilea apel de proiecte. Pentru Băile Felix am depus la primul apel şi am fost singurii care am reuşit să avem un proiect eligibil de 3 milioane de euro. Fondul total alocat Regiunii de Nord-Vest a fost de 13 milioane de euro. La cel de-al doilea apel ne vom «bate» cinci proiecte pentru fondul rămas, de 10 milioane de euro.

Proiectul de reabilitare a staţiunii Băile 1 Mai are o valoare de 5 milioane de euro. În cadrul proiectului am prevăzut asfaltarea unui drum de 5,50 m lățime chiar la intrarea în staţiune, cu acostament stânga -dreapta de 50 cm; pe partea stângă e prevăzută şi o pistă de biciclete cu lățimea de 2- 2,5 m, iar pe dreapta un trotuar cu lățime variabilă între 3-7 m. Acest trotuar este gândit şi ca o alee pietonală, ca spaţiu de odihnă prevăzut cu mobilier stradal. Vor fi reabilitate toate reţelele edilitare: apă-canal plus iluminat public, vor fi puncte WIFI şi vom avea şi supraveghere video”, explică city managerul Primăriei Sânmartin, Ciprian Anta.

Proiectul prevede şi reabilitarea parcului din Băile 1 Mai, partea din jurul Lacului cu Nuferi. „Noi am mai pus gazon, sunt aspersoare într-o parte a parcului, dar vrem să continuăm. De altfel, zona este de maxim interes pentru Primăria Sânmartin, context în care, împreună cu Aqua Crisus şi Ecotop, am reuşit să obţinem finanţarea de 3 milioane de euro într-un proiect RO-HU – pentru curăţarea şi amenajarea SIT Natura 2000, Peţa – Ştrandul cu Valuri”, explică Ciprian Anta. În proiect este prevăzută şi pavarea intervalului de la sensul de lângă Pensiunea Perla până la Ștrandul cu Valuri, astfel încât zona să poată fi folosită şi ca alee pietonală atunci când sunt evenimente. Lungimea străzilor din proiect este de aproximativ 4 km, cea a pistei de biciclete de 2,4 km, trotuarele vor măsura 4,2 km, benzile de oprire vor avea o lungime de peste 400 m. Prin proiect vor fi construite şi 564 de locuri de parcare.