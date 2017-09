60 de copii din Sălard învaţă într-o grădiniţă nouă

După trei luni de binemeritată vacanţă, a început un nou an şcolar, cu multe emoţii şi speranţe pentru Școala Gimnazială „Szalardi Janos” Sălard, care și-a deschis porțile pentru părinți și copii prin inaugurarea noului sediu al Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Sălard. Ne vom aduce aminte cu mult drag de prima zi de școală, când, îmbrăcați în haine de sărbătoare, am participat la deschiderea festivă a noului an școlar și la inaugurarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Sălard, având convingerea că entuziasmul şi dorinţa cadrelor didactice din şcoală de a obţine progres, performanţă în educaţie pentru toţi copiii noştri de la grădiniţă, învăţământ primar, gimnazial, sunt dublate de responsabilitate, generozitate, abnegaţie, consecvenţă, implicare în asigurarea calităţii în educaţia specială în raport cu disponibilităţile copilului. Gândurile noastre se îndreaptă şi către părinţi, care cu încredere şi dăruire au fost întotdeauna alături de şcoală, implicaţi într-o manieră activă şi constructivă în educaţia propriilor copii. Vreau să îi asigur că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a răspunde aşteptărilor lor. Am avut onoarea de a-i avea în mijlocul nostru pe distinșii oaspeți: domnul inspector școlar general, prof. Alin Florin Novac-Iuhas, purtătorul de cuvânt al ISJ Bihor, domnul prof. Claudiu Damian, domnul deputat Ödön Szabó, domnul primar dr. ing Nagy Miklos și reprezentanții comunității cultelor, preotul ortodox Bandui Vasile, preotul reformat Varga Botond. Cei doi au sfințit noul sediu al grădiniței printr-o slujbă religioasă, astfel încât cadrele didactice și copiii să intre cu dreptul în noul an școlar. Trebuie să mulţumim, de asemenea, comunităţii locale, ISJ Bihor, care prin proiectele derulate ne-a oferit o şcoală cu adevărat europeană, prin construirea clădirilor, prin logistică, prin baza didactico-materială, iar cei ce au păşit pragul şcolii noastre pot confirma acest lucru. Prin aceasta simţim într-adevăr că şcoala noastră aparţine comunităţii, care se implică activ în educaţia copiilor. Sunt încrezătoare în forța și valoarea tinerelor generații, în puterea lor de a reprezenta tradiția și prestigiul învățământului bihorean.



Dl. dr. ing. Nagy Miklos, primarul comunei Sălard, declară că această investiție a fost realizată cu mari eforturi din partea administratiei locale şi a Inspectoratului, dar cu sprijinul echipei și al conducerii școlii a fost finalizată această lucrare și dată în folosință la începutul noului an școlar, grădinița având un efectiv de peste 60 de copii în 3 grupe. Invitații de onoare prezenți la acest eveniment au tăiat panglica inaugurală, după care în grădiniţă au intrat copiii care vor frecventa unitatea de învăţământ în noul an școlar. Cu prilejul începutului noului an școlar, dorim să aducem sincere felicitări elevilor, părinților și profesorilor! Elevilor le dorim multă poftă de învățătură, părinților multă răbdare, iar profesorilor înțelegere!

Cosmina Pure, director adjunct