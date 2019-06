A apărut în Oradea primul ATM Bitcoin!

A apărut și în Oradea primul ATM prin care se pot tranzacționa criptomonede. ATM-ul Bitcoin funcționează la parterul Crișul Shopping Center. Astfel, criptomonedele BTC, LTC și DASH pot fi achiziționate plătind cash, cu lei, la automat! La fel, pot fi vândute la automat, pentru a se încasa cash românesc, la fel de bine cum criptomonedele pot fi transferate, transmit reprezentanții Crișul Shopping Center.

„Cu ajutorul lui, pot fi cumpărate sau vândute criptomonede precum Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) sau DASH. Acest ATM a fost inclus în noul mix al partenerilor centrului comercial deoarece ne dorim să fim mereu orientați către cerințele publicului nostru și către tot ceea ce înseamnă inovație.

ATM-ul aparține unei companii poloneze, reprezentată în România de către Smart Cash and Transfer. Astfel de dispozitive ale companiei funcționează în țări precum Italia, Germania, Spania, Polonia, iar la nivel național în orașe precum Timișoara, Cluj, Craiova, Pitești, Constanța, București și bineînțeles, Oradea”, se arată în informarea pusă la dispoziție de către Crișul Shopping Center, la solicitarea JURNAL BIHOREAN & BIHON.RO.

ATM-ul a fost instalat la intrarea în magazinul universal încă din luna aprilie, transmite Andra Pop, specialistul în marketing la Crișul Shopping Center.

Prin apariția acestui automat, noii proprietari ai magazinului Crișul vor să arate că sunt receptivi la tot ce înseamnă inovație. De altfel, de la preluarea centrului comercial de către familia fostului prefect Claudiu Pop, Crișul Shopping Center suferă transformări majore, pentru a deveni cât mai atractiv inclusiv publicului tânăr.

Criptomonedele, din nou la modă

Miercuri, la ATM-ul cripto se putea cumpăra 1 Bitcoin cu 53.000 de lei, iar la vânzare prețul era de circa 50.000 de lei. Miercuri, prețul Bitcoin a atins un nou vârf, cel mai mare din ianuarie 2018 încoace. Astfel, miercuri 26 iunie, 1 BTC a ajuns să coste și 13.744 USD. Între timp, piața a suferit o corecție specifică perioadelor de creștere, marcate de o volatilitate extremă. Astfel, la ora redactării acestui articol (joi, 27 iunie, ora 11 a.m.), 1 Bitcoin este cotat cu 12.400 USD, pe coinmarketcap.com, respectiv pe aplicația coinmarketapp.

Dacă anul 2018 a reprezentat un an prost pentru criptomonede, toate înregistrând un recul semnificativ (bear market – eng.) față de vârfuri reprezentat de lunile decembrie 2017 (în cazul BTC, BCH, LTC) respectiv ianuarie 2018 (în cazul ETH, XRP), în schimb, 2019 este anul revirimentului (bull market – eng.) pentru piața criptomonedelor. Bitcoin și-a cvadruplat, practic, valoarea, în mai puțin de cinci luni, după ce în luna februarie se tranzacționa cu „doar” circa 3.500 de dolari. Dincolo de interesul instituțional tot mai crescut, are relevanță și faptul că, recent, Facebook și-a anunțat oficial intenția de a-și lansa propria sa criptomonedă, denumită Libra.

Investiție pe termen mediu și lung

Criptomonedele reprezintă o alternativă tot mai folosită în Occident, în America de Sud și pe piețele asiatice – China, Coreea de Sud, Japonia – pentru a face plăți în intervale de timp de ordinul zecilor de minute (cazul BTC) și mergând până la tranzacții încheiate în câteva secunde (cazul XRP). În același timp, criptomonedele cu capitalizare mare de piață, au devenit o monedă de refugiu în fața fenomenului inflaționist tot mai accentuat cu care se confruntă valutele clasice. Mai mult decât atât, criptomonedele de top reprezintă o investiție pe termen mediu și lung, cu randament excepțional (cazul Bitcoin). În același timp, însă, investițiile pe termen scurt, de până la un an, reprezintă un grad de risc foarte ridicat, datorită volatilității specifice acestor produse ce funcționează în baza tehnologiei blockchain, care transformă aduce internetul din epoca informației în epoca valorii (Internet of Value – eng.). Evoluția în timp arată a criptomonedelor din capul listei relevă o creștere în timp fără precedent, incomparabilă cu orice altă piață de capital.

Bunăoară, spre exemplu, dacă în iulie 2014 Bitcoin valora circa 600 de dolari, acum prețul său a depășit 12.000 de dolari, pentru o singură unitate, în condițiile în care BTC are alte 7 subunități, la fel cum este cazul și celorlalte criptomonede.

De asemenea, moneda cu a treia cotă de piață, Ripple – XRP era cotată în aceeași perioadă a anului 2014 cu doar 0,004 USD, pentru ca acum aceeași unitate să valoreze peste 0,4 USD. O altă monedă care funcționa și în urmă cu cinci ani era era Litecoin (LTC). În iulie 2014, aceasta era cotată sub 10 dolari bucata, pentru ca acum să valoreze 120 USD! A doua criptomonedă ca volum de capitalizare pe piață, Ethereum, valora circa 1,5 USD la momentul lansării sale pe piață, pentru ca la ora redactării acestui articol 1 ETH să fie cotat la circa 320 USD.