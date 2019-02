A arbitrat de ziua lui

A fost delegat de Liga Europeană de Nataţie la meciul din Champions League dintre Olympiacos Pireu şi Jug Dubrovnik, derby-ul etapei în Grupa B, care s-a încheiat la egalitate, scor 10-10. Alexandrescu a arbitrat împreună cu rusul Arcady Voevodin.

„ A fost pentru prima dată în carieră când am arbitrat de ziua mea. Am avut un meci echilibrat, dar disputat în acelaşi timp, care ne-a ieşit foarte bine. Nu am sărbătorit după meci, ci doar înainte cu o seară, la cina oficială am fost arbitrii, delegatul LEN şi doi reprezentanţi ai echipelor şi i-am servit cu şampanie”, ne-a declarat Alexandrescu.

Arbitrul orădean va oficia în 27 februarie la semifinala LEN EuroCup dintre OSC Budapesta şi Jadran Carine Herceg Novi, meci retur programat la Budapesta. În tur, muntenegrenii au învins cu 11-10.