A colaborat cu hairstylistul Prințesei Sofia. Prezintă în Gala Fashion

Diana este originară din Zalău și a colaborat acolo cu Ștefan Andrei Muntean, hairstylistul care a coafat-o pe Prințesa Sofia.

Facultatea de Arte din Oradea organizează mâine, 4 iulie, o prezentare de modă inedită, pregătită de absolvenți. Evenimentul va avea loc la Muzeul Țării Crișurilor, începând cu ora 18:00.

,,Moda este o artă, la fel ca pictura, muzica sau literatura, ea îmbinând tradiţia cu inovaţia, clasicismul cu modernismul. Este ceea ce am moştenit de la înaintaşi și ceea ce modelăm în contemporaneitate”, spun organizatorii. Absolvenții care vor prezenta colecții sunt Camelia Ambro (,,Duality”), Denisa Catai (,,Katyusha”), Lavinia Catrinar (,,Glossa”) , Emilia Herede (,,Flori de mătase”), Diana Milaș (,,In my mind”), Dorina Morna (,,Dama cu camelii”) și Denisa Silaghi (,,Mafia”).



Foto: Adela Rusu © Foto: Adela Rusu

Sunt printre aceștia absolvenți care s-au remarcat inițial în alte domenii: de exemplu, Emilia Herede lucrează în domeniul Sănătății. Din același domeniu vine și Dorina Morna, doamna care face o figură aparte în domeniul vestimentar din Oradea prin pălăriile pe care le realizează. Lavinia Catrinar a absolvit Dreptul, iar acum e general manager și trainer la o firmă.