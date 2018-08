Abia revenit de la Campionatul European de la Barcelona, cel mai bun arbitru din lume şi-a pregătit deja bagajele pentru o nouă deplasare. La sfârşitul acestei săptămâni a fost invitat în Malta, unde va arbitra finala Campionatului Naţional.

La Barcelona, Alexandrescu a oficiat la 13 meciuri, la masculin şi feminin, culminând cu finala competiţiei dintre Spania şi Serbia, scor 10-12. A doua finală de CE, după cea din 2014.

„A fost o finală superbă. Specialiştii au considerat că a fost cel mai frumos meci de polo din ultimii 20-25 de ani, dinamic, cu răsturnări de scor, desfăşurat într-o atmosferă extraordinară. Totodată, a fost prima finală de Campionat European care s-a terminat la egalitate şi au fost nevoie de lovituri de departajare pentru desemnarea câştigătoarei. Meciul ne-a ieşit foarte bine. Cu Boris Margeta ne înţelegem foarte bine. Întreaga organizare a Campionatului European a fost la superlativ, au transformat turneul într-un show poloistic gustat de public”, ne-a declarat Alexandrescu.

Arbitrul a fost protagonistul unui episod amuzant în cadrul finalei. „Concentrat la joc, am ajuns într-o zonă unde mi-a intrat piciorul între podium şi o reclamă. Grăbit să îl scot, am rămas desculţ, iar vreo 40 de secunde am fost nevoit să arbitrez aşa. Nu am oprit meciul, iar pantoful a fost recuperat de antrenorul secund al Spaniei”, a rememorat amuzat Adrian.

Şase din şase

Orădeanul a înregistrat o performanţă unică: în 2017 şi 2018 a arbitrat toate finalele competiţiilor majore: Champions League, World League şi Campionatul Mondial în anul trecut, respectiv Champions League, World League şi Campionatul European în 2018. „Ce puteam să îmi doresc mai mult? Mă simt împlinit şi apreciat, dar mă şi gândesc că ar fi timpul să iau o pauză. Arbitrând atâtea finale, începe lumea să se cam sature de tine. E şi o presiune psihică, şi de aceea am refuzat două competiţii, una în Germania, cealaltă în Portugalia. Obiectivul primordial în următoarea perioadă ar fi ca împreună cu World Waterpolo Refferee’s Association să formăm un corp de arbitri cât mai valoros”, spune Alexandrescu, care este vicepreședinte la WWR.

Uitat de FRP

Felicitat de lumea poloului pentru această nouă reuşită, arbitrul orădean are şi un gust amar. „Am primit peste 100 de apeluri telefonice şi mesaje de felicitare, însă nimeni de la Federaţia Română de Polo nu mi-a dat un telefon, şi nu e prima dată. Singurul a fost şeful arbitrilor, Viorel Simion, prezent şi el la Barcelona”, a povestit arbitrul.

Măgulitor este mesajul primit de la şeful arbitrilor de polo din Italia: „Aşa cuplu de arbitri nu a avut poloul până acum. Un cuplu fenomenal! Felicitări!”.

Alexandrescu a tras şi concluziile din punct de vedere tehnic: „Cu o echipă tânără şi un antrenor tânăr, Spania a fost surpriza plăcută, la fel se poate spune şi despre Rusia. Italia este în schimbare, are şi trei jucători naturalizaţi. Dezamăgirea este Grecia. Bazându-se pe 10 jucători de la Olympiacos, câştigătoarea Champions League, multă lume aştepta un rezultat mai bun. Probabil că nu s-au mai putut mobiliza după succesul din Champions League. România? Din păcate, a decepţionat. O echipă tânără care nu şi-a depăşit condiţia, iar la fiecare Campionat European suntem tot mai jos”. La CE din Barcelona, România s-a clasat pe locul 11.

După revenirea din Malta, Alexandrescu va arbitra la Jocurile Asiatice, programate la Jakarta (Indonezia) în perioada 15 august – 1 septembrie.