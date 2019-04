„Îmi felicit echipa pentru această săptămână în care am învins Sportul Snagov şi Petrolul, două candidate la promovare. A fost o săptămână perfectă. Trebuie să rămânem la fel de atenţi în continuare pentru că mai sunt meciuri de jucat şi trebuie să le tratăm la fel. Am dat dovadă că suntem un grup, o echipă. Determinarea, atitudinea, la care se adaugă valoarea lor au făcut posibile aceste rezultate. Tactic am făcut o partidă foarte bună, ştiam că o să-i prindem pe contraatac. Mă bucur că am reuşit să-i capacitez din punct de vedere fizic şi psihic. Uşor, uşor ne apropiem de locurile 8-10 ,obiectivul fixat de mine şi de jucători”, a declarat Lupuţ.

„Viitorul nu arată bine”

În tabăra Petrolului atmosfera era de înmormântare, după cele două eşecuri consecutive. „Probabil dacă am fi marcat în debutul jocului, altfel s-ar fi confirgurat acest joc. Din păcate, apărarea este punctul nostru nevralgic. Nu mai ştiu pe cine să punem, acum am jucat cu doi închizători pe post de fundaşi centrali. Luceafărul Oradea mi s-a părut schimbată în bine faţă de meciul din Cupa României când am venit cu Astra. O echipă mai dinamică, cu mulţi tineri care au jucat cu determinare şi ambiţie. Am pierdut şi doi jucători (n.r. Borţa şi Marinescu, eliminaţi). Aşa e când e să se aleagă praful. Dacă facem o matematică simplă, mai sunt etape, puncte puse în joc, dar probleme e cum ne exprimăm noi în teren. Viitorul nu arată prea bine în ce ne priveşte. Sper să ne adunăm şi să vedem ce mai e de făcut”, a declarat antrenorul Gheorghe Mulţescu.