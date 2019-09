„Ca să fiu sincer, Falco merita să câștige acest meci la diferență mai mare. Au luptat, au alergat, au pus presiune. Au jucat așa cum trebuie jucat un astfel de meci. Lucru pe care nu îl pot spune despre echipa mea. Din punctul meu de vedere, a fost un meci oribil pentru noi. În special în atac. Să spunem, într-un mod elegant, că am avut o zi modestă. Cu totul altă abordare voi avea însă, nu la fel de elegantă, în vestiar.

Consider că suntem norocoși. Am jucat așa cum trebuie doar în sfertul 4. Atunci când am avut alt nivel de intensitate, superior celui cu care Falco a jucat. Asta am făcut doar în sfertul 4. De altfel în acest sfert am reușit să înjumătățim deficitul. Am început meciul bine, dar în sferturile 2 și 3 nu mi-am recunoscut echipa”, a declarat antrenorul campioanei României, citat de site-ul oficial al CSM Oradea.

Pivotul Dragan Zekovic îşi pune speranţele în meciul retur: „Sper că în meciul următor să arătăm că putem fi mai buni decât atât. Deși nu am avut o prestație de care să fim mândri, calificarea se joacă. Avem un deficit de 9 puncte și e limpede că suntem în cărți, dar avem nevoie de o altă prestație”.