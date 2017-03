A. G. Weinberger, în turneu naţional

Orice aventură începe cu o nevoie şi orice nevoie naşte o poveste, iar povestea are un început. Un nou început are şi povestea pe care A. G. Weinberger o va spune în cadrul turneului naţional în care porneşte în această primăvară. Sunet, imagine şi poveste. Acestea sunt doar câteva dintre semnele sub care va sta concertul pe care artistul orădean îl va suţine miercuri, 29 martie, de la ora 19:00, la Filarmonica de Stat. Spectatorii vor avea parte de un concert din care nu va lipsi muzica electronică, jazz, blues, soul, rock.

„Un concept inedit, un spectacol Multimedia – cele mai uimitoare poveşti ale secolului trecut spuse azi, în secolului XXI. Un spectacol care vorbeşte despre una dintre cele mai frumoase călătorii muzicale transpuse în imagine, de la blues-ul tradiţional şi până la electro, de la naşterea patefonului până la noile tehnologii sonore. Flux continuu de sunet, imagine, culoare şi emoţie. Povestea unui GRINGO care pulsează viu, călătoreşte azi, în acordurile străzii deceniului doi.

Povesteşte în imagini cele mai cuceritoare experienţe ale secolului trecut, dar cu tehnologia de azi”, a descris în câteva cuvinte Raluca Moisan, responsabilul cu managementul şi PR-ul artistului.

O aventură stilistică inedită şi novatoare se naşte chiar sub ochii noştri. „GringoTronic” – o îngemănare de stiluri, armonii şi influenţe, pornind de la piesele clasice până la elementele de muzică electronică, însoţite de loop-uri de chitară, voce, muzicuţă şi lapsteel guitar, toate filtrate în stilul propriu al lui A. G. Weinberger.

Un experiment sintetic, post-modern, într-un minunat recital de virtuozitate.

Informaţii şi rezervări se pot face la tel. 0728/078.021. Biletele se pot cumpăra de la casieria Filarmonicii.