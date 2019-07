A început turneul final! Înfrângere dramatică pentru Bad Boys

În timpul regulamentar scorul a fost 1-1, goluri marcate pe final, al bihorenilor de Sebi Achim la ultima fază. Pentru desemnarea câştigătoarei s-au executat lovituri de departajare, iar bucureştenii au reuşit să se impună cu scorul general de 4-3, adjudecându-şu două puncte, în timp ce orădenii au primit un punct. Pentru Bad Boys au transformat L. Todea şi T. Szeles, dar au ratat Gego, Suwan şi S. Achim.

Old-Boys l-a avut ca antrenor jucător pe Marius Mitu (42 de ani), fost component al unor echipe precum Steaua, Anderlecht, Metalurg Doneţk, Skoda Xanthi, care actualmente este selecţionerul naţionalei României de minifotbal.

Duel cu Hermannstadt

Vineri, 5 iulie, Bad Boys se va duela cu FC Hermannstadt de la ora 19, iar sâmbătă va juca în compania celor de la VLD Baia Mare (de la ora 9:00) şi Nova Vita Târgu Mureş (de la ora 14:00).

Înaintea jocului oficial, s-a desfăşurat şi un meci demonstrativ, între foşti jucători ai FC Bihor, fiind prezenţi, între alţii, I. Pap-Deac, Fl. Farcaş, Dianu, Fl. Lazăr, Burescu, Cigan, Farcău, Lupuţ, V. Tămaş, I.Zare, Letan, Sfârlea, Cl. Mutu, Pocian sau Jiroş.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Cigan, Burescu, Fl. Lazăr şi Pap-Deac din penalty, la ultima fază, respectiv Cl. Mutu (2) şi Pocian.

Meciurile turneului final continuă vineri şi sâmbătă de la 9:00 la ora 22:00, finala mare fiind programată duminică, de la ora 14:00, urmată de festivitatea de premiere.

PROGRAMUL TURNEULUI FINAL

GRUPA A

ECHIPA

A1 Nova Vita Targu Mures

A2 Old Boys Bucuresti

A3 FC Hermannstadt Sibiu

A4 VLD Trans Baia Mare

A5 Bad Boys Oradea

DATA – ORA – TEREN – JOCUL

04 IUL. 22:00 1 OLD BOYS BUCURESTI – BAD BOYS ORADEA 1-1 (4-3, după lovituri de departajare)

05 IUL. 09:00 1 FC HERMANNSTADT SIBIU – VLD TRANS BAIA MARE 0-3

05 IUL. 14:00 1 OLD BOYS BUCURESTI – FC HERMANNSTADT SIBIU

05 IUL. 14:00 2 NOVA VITA TG MURES – VLD TRANS BAIA MARE

05 IUL. 19:00 1 BAD BOYS ORADEA – FC HERMANNSTADT SIBIU

05 IUL. 19:00 2 NOVA VITA TG MURES – OLD BOYS BUCURESTI

06 IUL. 09:00 1 BAD BOYS ORADEA – VLD TRANS BAIA MARE

06 IUL. 09:00 2 FC HERMANNSTADT SIBIU – NOVA VITA TG MURES

06 IUL. 14:00 1 BAD BOYS ORADEA – NOVA VITA TG MURES

06 IUL. 14:00 2 VLD TRANS BAIA MARE – OLD BOYS BUCURESTI

GRUPA B

ECHIPA

B1 La Bolta Alba Iulia

B2 MFC Corvinul 2011 Hunedoara

B3 Tazmannschaft Bucuresti

B4 Fratelli Bianconeri Galati

B5 Dia Guard Divino Zalau

DATA – ORA – TEREN – JOCUL

05 IUL. 10:00 1 DIA GUARD DIVINO ZALAU – LA BOLTA ALBA IULIA 1-1

05 IUL. 10:00 2 FRATELLI BIANCONERI GALATI – CORVINUL HUNEDOARA 0-0

05 IUL. 15:00 1 CORVINUL HUNEDOARA 2011 – TAZMANNSCHAFT BUCURESTI

05 IUL. 15:00 2 LA BOLTA ALBA IULIA – FRATELLI BIANCONERI GALATI

05 IUL. 20:00 1 TAZMANNSCHAFT BUCURESTI – FRATELLI BIANCONERI GALATI

05 IUL. 20:00 2 CORVINUL HUNEDOARA 2011 – DIA GUARD DIVINO ZALAU

06 IUL. 10:00 1 FRATELLI BIANCONERI GALATI – DIA GUARD DIVINO ZALAU

06 IUL. 10:00 2 TAZMANNSCHAFT BUCURESTI – LA BOLTA ALBA IULIA

06 IUL. 15:00 1 DIA GUARD DIVINO ZALAU – TAZMANNSCHAFT BUCURESTI

06 IUL. 15:00 2 LA BOLTA ALBA IULIA – CORVINUL HUNEDOARA 2011

GRUPA C

ECHIPA

C1 Juventus Sibiu

C2 Extraterestrii Bistrita

C3 Autovip Garden Salaj

C4 Danco Pro Bucuresti

C5 MAV Sports Timisoara

DATA – ORA – TEREN – JOCUL

05 IUL. 11:00 1 MAV SPORTS TIMISOARA – JUVENTUS SIBIU 1-4

05 IUL. 11:00 2 DANCO PRO BUCURESTI – EXTATERESTRII BISTRITA 3-0

05 IUL. 16:00 1 JUVENTUS SIBIU – DANCO PRO BUCURESTI

05 IUL. 16:00 2 EXTRATERESTRII BISTRITA – AUTOVIP GARDEN SALAJ

05 IUL. 21:00 1 AUTOVIP GARDEN SALAJ – DANCO PRO BUCURESTI

05 IUL. 22:50 1 EXTRATERESTRII BISTRITA – MAV SPORTS TIMISOARA

06 IUL. 11:00 1 DANCO PRO BUCURESTI – MAV SPORTS TIMISOARA

06 IUL. 11:00 2 JUVENTUS SIBIU – AUTOVIP GARDEN SALAJ

06 IUL. 16:00 1 JUVENTUS SIBIU – EXTRATERESTRII BISTRITA

06 IUL. 16:00 2 MAV SPORTS TIMISOARA – AUTOVIP GARDEN SALAJ

GRUPA D

ECHIPA

D1 Luxury Team Bucuresti

D2 Sistema Arad

D3 Ajax Dulcisimo Galati

D4 AS Glissando Timisoara

D5 Young Boys Targoviste

DATA – ORA – TEREN – JOCUL

05 IUL. 12:00 1 YOUNG BOYS TARGOVISTE – LUXURY TEAM BUCURESTI 0-0

05 IUL. 12:00 2 AS GLISSANDO TIMISOARA – SISTEMA ARAD 1-2

05 IUL. 17:00 1 SISTEMA ARAD – AJAX DULCISIMO GALATI

05 IUL. 17:00 2 LUXURY TEAM BUCURESTI – AS GLISSANDO TIMISOARA

05 IUL. 22:00 1 AS GLISSANDO TIMISOARA – AJAX DULCISIMO GALATI

05 IUL. 22:00 2 SISTEMA ARAD – YOUNG BOYS TARGOVISTE

06 IUL. 12:00 1 LUXURY TEAM BUCURESTI – AJAX DULCISIMO GALATI

06 IUL. 12:00 2 AS GLISSANDO TIMISOARA – YOUNG BOYS TARGOVISTE

06 IUL. 17:00 1 LUXURY TEAM BUCURESTI – SISTEMA ARAD

06 IUL. 17:00 2 YOUNG BOYS TARGOVISTE – AJAX DULCISIMO GALATI

ORA 18.15 – TRAGEREA LA SORTI A SFERTURILOR DE FINALA

SFERTURI DE FINALA – Sambata 06 iulie

DATA – ORA – TEREN – JOC

06.iul 21:00 1 SFERT 1

06.iul 21:00 2 SFERT 2

06.iul 22:00 1 SFERT 3

06.iul 22:00 2 SFERT 4

Duminica 07 iulie 2018 – Semifinale

DATA – ORA – TEREN – JOC

07.iul 09:00 1 SEMIFINALA 1

SFR 1-SFR 2

07.iul 09:00 1 SEMIFINALA 2

SFR 3-SFR 4

FINALA MICA Locurile 3 – 4

07.iul 13:00 1

FINALA Locurile 1-2

07.iul 14:00 1

Festivitatea de Premiere

07 Iul. Ora 15:20