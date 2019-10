A marcat la meciul cu numărul 170 în Liga 1

Fostul mijlocaş la închidere al Luceafărului şi FC Bihor a înscris un gol la meciul său cu nunărul 170 în Liga 1, Dinamo Bucureşti – Viitorul Constanţa, scor 3-2. Filip a punctat cu un şut puternic de la 20 de metri, expediat în minutul 61.

De menţionat că jucătorul originar din Criştioru de Sus nu mai marcase în prima ligă din iulie 2015, pe vremea când îmbrăca tricoul Viitorului Constanţa. „A fost important că am câştigat, asta a fost cel mai important. Că am reuşit să marchez a fost şi mai bine. Gol nu am mai dat de când am plecat din Liga I şi mă bucur că am făcut-o acum şi am reuşit să aduc cele trei puncte”, a declarat Filip după joc.

În cele 170 de meciuri în primul eşalon, acesta a îmbrăcat tricourile echipelor Oţelul Galaţi, Petrolul Ploieşti, Viitorul Constanţa şi Dinamo Bucureşti.

Filip are în palmares un titlu de campion cu Oţelul, cu care a jucat şi în Champions League, şi a contribuit la titlul obţinut de Viitorul, unde a evoluat în turul sezonului, când trupa lui Hagi a devenit campioană. De la Viitorul a plecat la Debrecen (Ungaria), unde a bifat 43 de meciuri în NB1.

În afara lui Filip, în Liga 1 mai activează la ora actuală bihorenii: Ioan Hora (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj), David Lazar (Astra Giurgiu), Yasin Hamed (Sepsi Sfântu Gheorghe), Ionuţ Pop (FC Hermannstadt) şi Adrian Şut (Academica Clinceni).