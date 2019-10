A părăsit-o pe fata lui Becali pentru Denisa Hodișan

Este vorba despre Denisa Hodișan, bihoreanca proaspăt câștigătoare a titlului de Miss Planet 2019, de la Tbilisi, pentru care ar fi fost părăsită de iubit fata mijlocie a lui Gigi Becali, Alexandra.

„Alexandra Becali, fiica mijlocie a latifundiarului din Pipera a rămas singură, în timp ce fostul ei iubit, Mihnea Grigoriu, s-a cuplat cu o bombă sexy. Este vorba despre fotomodelul Denisa Hodișan”, scrie Fanatik.ro.

Potrivit sursei citate: „Mihnea Grigoriu este unul dintre celebri crai de Dorobanți care, în vârstă de numai 25 de ani, a „rulat” mai multe fete frumoase dar și mașini de lux.

Fiul controversatului miliardar Daniel Grigoriu, care are un trecut în SRI, Mihnea are pe facebook poze cu bolizi care însumat trec de un milion de euro. De asemenea, are în palmares femei frumoase, printre care acum și fiica mijlocie a lui Gigi Becali, Alexandra”.

„Mihnea Grigoriu a înlocuit-o pe Alexandra Becali cu o vedetă, care a câștigat recent titlul de Miss Planet 2019. Mai mult, “ex-ginerele” lui Gigi Becali și-a asumat oficial relația pe care o are cu modelul Denisa Hodișan de câteva luni bune.

Focoasa brunetă nu contenește să își exteriorizeze sentimentele pe care le are pentru partenerul ei, căruia îi spune: “My half (n.r.: Jumătatea mea)” sau “Soulmate (n.r.: Sufletul meu pereche)”, anunță cacan.ro.

Orădeanca este absolventă a Facultății de Matematică, în palmaresul ei existând alte numeroase titluri: coroana Top Model Internaţional, Miss Balkana 2017,Miss Planet Fotogenie 2017.