A propus ţinute vegane pentru Jackie Kennedy la Soirees de la Mode

A fost cea de-a XVII ediție a Soirees de la Mode, o ediţie dedicată iconului de lifestyle, fashion și politică, Jackie Kennedy Onassis. S-a dorit o reflectare a prezentului prin viziunile designerilor de modă români, selectați de Alin Gălățescu să-și prezinte creațiile în această nouă ediție.

„Într-un an special precum acesta, cu evenimente tumultoase la Casa Albă, cu două noi personaje pe post de Prime Doamne, pe lângă excentricul Președinte al Statelor Unite, Donald Trump, și cu o viziune focusată și subiectivă pe istoria lui JKO – lansată de multpremiatul film „JACKIE”, în care strălucește Natalie Portman – a apărut de la sine tema acestei ediții”, a explicat Alin Gălăţescu.

Evenimentul a avut loc în sala „Le Diplomate” a Athenee Palace Hilton. „Am fost invitată şi în acest an la Soirées de la mode, eveniment marca Avanpremiere by Alin Gălățescu şi am participat cu mare drag să aduc un omagiu celebrei Jackie Kennedy Onassis. Creațiile propuse de mine sunt ținute lejere, confortabile, dar foarte adaptabile oricărui tip de eveniment, pretabil în special pentru evenimentele de zi sau resort. M-am documentat bine în ceea ce priveşte personalitatea personajului şi am încercat să aduc ceva nou şi proaspăt, nu doar să reproduc creațiile pe care le purta Prima Doamnă”, explică designerul orădean Amalia Buie.

Evenimentul a fost unul la care au participat multe vedete: Irina Nistor, Ilie Năstase, Ana Maria Prodan, Mihaela Tatu, Oana Roman şi mulţi alţii.

„Perlele au triumfat şi le-am folosit cu generozitate alături de tulle şi țesături opulente. Cu această ocazie expun şi noua mea tehnica de lucru prin care am reuşit să creez şi țesătura rochiilor. Eu desenez motivele după care le transpun în mediul virtual pentru a le transforma cu ajutorul programelor de prelucrare. Ulterior, tesătura şi produsul finit reproduc fidel schița mea. Am ales să folosesc materie primă vegană şi prietenoasă cu mediul înconjurător. Totul este sănătos, natural şi gândit pentru un viitor sustenabil. Produsele sunt pentru toți iubitorii de frumos dar țintesc şi publicul vegan din Europa si S.U.A. care este tot mai numeros în ultima vreme. Indiferent că eşti vegan sau nu, un produs natural, care nu poluează ar trebui să fie pe lista de priorități”, spune Amalia Buie.

Designerul orădean consideră că evenimentul a fost extrem de reuşit „Gălățescu este un organizator exigent şi atent la toate detaliile. Şi-au dat concursul: o armată de stylisti, make-up artisti, modele, fotografi şi asistenți, țoți implicați pentru a realiza un show fashion calitativ. Deşi evenimentul era pregătit pentru ora 20, deja de la ora 19 s-au adunat o mulțime de persoane în fața Athenee Palace Hilton. Publicul a fost extrem de numeros şi receptiv.

Pe de altă parte, în capătul scenei se putea vedea armata de fotografi, cameramani şi reporteri de la mai multe televiziuni naționale. Au fost şi numeroşi fashion bloggeri interesați să mă cunoască ceea ce mi-a sugerat un feedback pozitiv”, spune mulţumită Amalia Buie.