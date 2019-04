A spălat picioarele teologilor

Inspirat de modelul biblic, preotul Mihai Vătămănelu, vicarul general al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, a spălat joi dimineață picioarele a 12 teologi.

Ceremonialul a avut loc în Catedrala “Sfântul Nicolae”. Este primul an, de la instalarea sa în Eparhia de Oradea, când ceremonia nu a fost oficiată de PSS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea. Acesta se află în Italia la un tratament de recuperare.

Chiar dacă marea majoritate ar considera, că prin gestul său, Mântuitorul s-ar fi umilit, în realitate acesta este un act prin care Hristos a arătat dragostea pe le-a purtat-o ucenilor săi.

“Din textul grec nu rezultă că Isus S-a umilit sau înjosit spălând picioarele.《Spălând picioarele》 exprimă conştiinţa plină de a fi Dumnezeu: că are puterea lui Dumnezeu în mâinile Sale, că vine de la Dumnezeu, că se întoarce la Dumnezeu, că este 《ora gloriei》. Deci, 《spălarea picioarelor》 exprimă esenţa Sa de Dumnezeu.

Cine e Dumnezeu? Este cineva care spală picioarele! În Evanghelia după Luca, Isus spune: 《Eu sunt în mijlocul vostru ca şi acela care slujeşte.

Ioan ne dă o imagine a Fiului, egal cu Tatăl, care spală picioarele. Dumnezeu e Iubire şi iubirea este umilinţă prin esenţă şi nu a fi umilit, înjosit. Orgolioşii sunt cei care umilesc, înjosesc. Iubirea este umilă.

Să medităm în aceste zile la gestul lui Isus care spală picioarele şi care astfel, exprimă deplina cunoaştere a gloriei lui Dumnezeu, gest prin care ne spune că Dumnezeu e Iubire până la extrem, și aşa se împlineşte Paştele. Aşa se realizează toată puterea lui Dumnezeu şi nu are o altă putere în afară de aceasta… Şi e puterea care biruie orice duşman, inclusiv moartea.

Pentru a fi creştin, lucrul fundamental care trebuie acceptat este faptul că Domnul şi-a dat viaţa pentru mine – păcătosul – care sunt la fel ca alţii. Pavel spune: 《M-a iubit şi s-a dat pe Sine pentru mine》.

Mântuirea este ceea ce Isus face pentru Iuda şi faţă de fiecare dintre noi: se oferă pe Sine şi în mod special pentru Iuda. Şi tocmai în Iuda se revelează mântuirea, adică faptul că Dumnezeu ne iubeşte, chiar dacă-L renegăm, chiar dacă-L trădăm. Chiar dacă-L refuzăm, El nu ne refuză. Cine înţelege acest adevăr, înţelege mântuirea.

Dacă privim iubirea pe care Domnul o are pentru Iuda, atunci am înţeles cine e Domnul: e unul care iubeşte aşa! Şi am înţeles că sunt eu: eu sunt discipolul pe care Isus îl iubeşte. Şi atunci pătrund în Evanghelie tocmai prin uşa principală: că Domnul m-a iubit şi s-a dat pe Sine pentru mine. Acest adevăr înseamnă botez! Adică e mort pentru păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Dacă nu, a murit pentru alţii şi nu pentru mine, deci eu nu sunt creştin.

Creştinul e cel care e conştient că Domnul şi-a dat viaţa pentru el”, a spus în cuvântul său de învățătură, preotul Mihai Vătămănelu.

După ceremonialul spălării picioarelor, preoții au sfințit vinul și pâinea care vor fi oferite credincioșilor în noaptea de Înviere.