Achitări pe linie în dosarul Unicarm

Tribunalul Bihor a pronunţat, miercuri, 23 octombrie 2019, soluţia în dosarul în care fostul primar al Beiuşului a fost acuzat de săvârşirea a opt infracţiuni de conflict de interese, luare de mită (patru acte materiale), spălarea banilor (patru acte materiale) şi abuz în serviciu (două infracţiuni în concurs). Instanţa a arătat că faprele imputate nu există sau nu sunt prevăzute de legea penală.

În acelaşi dosar Vasile Lucuţ, patronul lanţului de magazine Unicarm a fost trimis în judecată pentru dare de mită şi complicitate la spălarea banilor. Ambii au fost achitaţi , miercuri, de judecătorii Tribunalului Bihor pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina lor.

La fel s-a întâmplat şicu ceilalţi inculpaţi în dosar (Ioan Uşvat – şef Compartiment Urbanism în cadrul Primăriei Beiuş acuzat de abuz în serviciu, Sanda Eufemia Popoviciu, Consiliul Local Beiuş şi SC Unicarm SRL).

Discrepanţe uluitoare

,,Am reușit să demonstrăm că fapta nu există. Apreciez hotărârea instanţei ca fiind justă. Ea este rodul unei cercetări judecătoreşti laborioase şi a unei chibzuinţe desăvârşite a judecătorului fondului. Deși pot fi catalogat a fi subiectiv având în vedere că am asigurat apărarea fostului primar Adrian Domocoș, am ferma convingere ca o hotărâre de achitare (data cu privire la fondul cauzei), dincolo de valurile mediatice pe care le provoacă, este nici mai mult nici mai puțin decât expresia unei bune infăptuiri a actului de justiție! Și asta, în condiţiile în care acuzatorul public este Direcţia Naţională Anticorupţie”, a declarat avocatul Bogdan Bodea.

Potrivit spuselor avocatului Bodea, banii nu au ajuns la Domocoş, ci dimpotrivă din fundaţia al cărui președinte era şi au mers spre rezolvarea unor cazuri sociale. Între acuzații, aşa cum au fost acestea formulate, și starea de fapt – susţine Bodea, era o discrepanţă vădită.

,,Primarul Domocoș a achitat două operații pentru doi cetăţeni fără posibilităţi materiale care au venit în audiență, unul care risca să-și piardă un ochi și unul care avea nevoie de o intervenție la un picior. Domocoş nu și-a însușit aceste sume de bani, iar ce este important de subliniat este că Lucuţ, astfel cum a arătat în faţa instanţei subsecvent, chiar l-a sponsorizat pe unul dintre ei într-o a doua operație”, a mai subliniat avocatul Bogdan Bodea.

Soluţia nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.