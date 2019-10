Act de cruzime la Palat? Plângere la Parchet

„Apoi, imediat, un geam închizându-se, o roletă trasă și au văzut, în secunda următoare, o pisică plină de sânge, pe asfalt. Au luat-o si au fugit la taxi”. Pata de sânge de pe asfalt era vizibilă și la trei zile după ce pisica se zdrobise de asfalt. Întamplarea e relatată de Asociația Prietenii Pisicilor și adusă la cunoștință de cititorul J.b. Linda Cuban, voluntar la Asociația Prietenii Pisicilor.

FOTO: Prietenii pisicilor © FOTO: Prietenii pisicilor

Filmul e derulat apoi de un apropiat al Asociației, care se îndrepta spre casă și care îi vede pe cei doi tineri cu pisica în brațe, vorbind cu un taximetrist. „Cei doi tineri nu urcă în taxi, așa că prietenul nostru bagă în marșarier și se interesează care e problema. Pisica era plină de sânge, iar tinerii căutau un veterinar. După mai multe telefoane, un veterinar îi primește de urgență. Merg toți trei cu pisica și o lasă la clinică, internată, în stare critică”, relatează Pritenii Pisicilor.

Pisica e eutanasiată

Câteva ore mai târziu, luni dimineața, cei de la Prietenii Pisicilor află că pisica „este în stare critică și hipotermică. Veterinarul este rezervat în privința șanselor și spune că este neapărată nevoie de radiografie. Mai încearcă să o stabilizeze până după-amiaza, și pisicuța ajunge la al doilea veterinar, la raze. „Coloana este ruptă, măduva este secționată, este paralizată pe toate 4 picioarele, pisica are hemoragie internă…. Pisica este eutanasiată…”, e secvența finală a acestui film de groază.

Prietenii Pisicilor spun că veterinarii au constatat, din investigațiile făcute, că pisica a fost izbită de asfalt, trântită cu forța. În alte situații, „dacă ar fi sărit, ar fi fost împinsă, dacă ar fi alunecat, și-ar fi rupt un picior, două, ar fi rămas paralizată pe spate, fie, dar nu ar fi ajuns în halul în care era. În plus, dacă ar fi sărit de bunăvoie sau ar fi fost împinsă «din greșeală», având în vedere că vorbim de o clădire cu două etaje, s-ar mai fi dres cât de cât până să ajungă la beton.

FOTO: Prietenii pisicilor © FOTO: Prietenii pisicilor

Dacă o pisică are timp să se sucească în aer, aterizează de obicei în picioare. Da, își poate rupe picioarele, dar la fel de bine poate să nu pățească absolut nimic. Știm zeci de pisici care au căzut de la balcoane, geamuri (plase rupte, de exemplu) și nu au pățit nimic. Pentru a provoca un astfel de traumatism, pisica aceasta trebuie să fi fost aruncată cu forță, violent.

Sau a fost bătută înainte, au nenorocit-o efectiv și apoi au aruncat-o. Cerem ajutorul tuturor care au informații, al tinerilor care au găsit-o, pentru a depune o reclamație”, e mesajul lansat de Asociația Prietenii Pisicilor.

A fost identificată

După ce povestea e publicată pe Internet, „întâmplător”, prietenul Asociației primește un link către un blog, un articol cu Oradea, clădiri, poze. Recunoaște pisica cu care merseseră la veterinar, într-una din poze, chiar dacă era editată. Scrie autorului și acesta îi trimite poza needitată, făcută cu o zi, două înainte ca pisica să fie omorâtă. Clădirea însă este pe colț, la două clădiri distanță de locul unde a fost găsită pisica.

FOTO: Prietenii pisicilor © FOTO: Prietenii pisicilor

Încă două persoane fac aceeași descoperire. O zi mai târziu, o voluntară de la Asociația Prietenii Pisicilor „merge și bate la uși în clădirea de pe colț, cu poza pisicii în mână.Vorbește cu o doamnă care o recunoaște și află că ea și alții din clădire o hrăneau și o îngrijeau. Incearcă, fără succes însă, să gaseasca ceva «urme» și în celelalte clădiri, sau în jurul lor. În afară de pata de sînge, încă pe asfalt, nimic”, relatează Prietenii Pisicilor. În aceeași zi, o doamnă ia legătura cu asociația și postează un video cu pisica, spunând și povestea pisicii.

“Această pisicuță este Țițilina / Ochișori Frumoși, pisicuța noastră, a celor de la Palatul Moskovits. […] Tolerată de unii și iubită de alții, a crescut sub ochii noștri de câțiva ani. Am avut grijă de ea, am hrănit-o zilnic și am dus-o la medic atunci când a fost nevoie. O pisicuță îngrijită, iubită și protejată în interiorul Palatului, dar cu libertatea de a ieși după bunul plac, așa cum a fost obișnuită până ne-a găsit și ne-a ales pe noi.

Ne aștepta în fiecare dimineață în fața ușii și ne întâmpina în fiecare zi când ajungeam acasă. Pe noi toți! În momentul în care vorbeai cu ea, îți răspundea cu alint și mângâieri”.

Închisoare pentru schingiutor

Asociația Prietenii Pisicilor anunță că vor depune plângere la Parchet pentru cruzime. Ei invocă Legea 205/2004, care „reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fară deţinător”,

FOTO: Prietenii pisicilor © FOTO: Prietenii pisicilor

Aceasta stipulează că prin cruzime faţă de animale se înţelege omorârea animalelor, cu intenţie, dar și abandonarea şi/sau alungarea unui animal, a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului, maltratarea şi schingiuirea animalelor, provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace, inclusiv capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege.

Uciderea animalelor cu intenție, fără drept, rănirea sau schingiuirea lor, este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă. Asociația Prietenii Pisicilor cere respectarea legii și pedepsirea vinovatului. „Vrem ca autoritățile să caute acest monstru și să-l pedepsească”, este ceea ce cer cei de la Asociația Prietenii Pisicilor.