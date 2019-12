Acuză o înţelegere ocultă Termoficare – TDR Energy

Termoficare Oradea SA se laudă cu profituri, însă orădenii se uită, în continuare, lung la factura de încălzire, negăsind niciun profit din relaţia cu reţeaua municipală de termoficare. USR acuză lipsa de ransparenţa clamată de Primăria Oradea, oamenii lui Dan Barna arătând că nu au

primit nici până acum informaţiile solicitate în legătură împrumutul de certificate de gaze cu efect de seră (EUA) către companiile de termofi care din Timișoara și Motru.

În 2018 și 2019, administraţia Bolojan a ajutat administraţiile liberale din cele două orașe pomenite, împrumutându-le cu peste 6,5 milioane de euro, în certificate verzi. USR observă cum de fi ecare dată Termoficare SA a ocolit SEAP, închind un acord de asociere cu un intermediar, TDR Energy.

„Din documentele pe care le avem până acum la dispoziţie nu reies însă termenii asocierii dintre cele două entităţi juridice și nici cotele participării la asociere și ale împărţirii profitului între cei doi parteneri”, transmite USR.

Flavius Bunoiu pune un mare semn de întrebare și legat de cifrele profi tabilităţii afacerilor făcute de Termoficare cu Colterm Timișoara și cu Motru, intermediate de TDR Energy. Făcând documentare pe diferite site-uri, altele decât cel al Primăriei Oradea și cel al Termoficare SA, Bunoiu a constatat că, deși managerul Necula s-a lăudat prin presă cu un profit de cca. 420.000 de euro în timp foarte scurt, în urma împrumuturilor de certificate verzi, cifrele sunt altele. Prin urmare, se naște întrebarea dacă nu cumva intermediarul TDR Energy și-a luat partea leului!

USR: Penalul Necula să plece

Iată ce transmite USR, în continuare: „USR Bihor a dorit să verifice aceste cifre și a consultat documentele publicate de cele trei administraţii locale, de cele trei companii de termoficare precum și de presa locală din Oradea, Timișoara și Motru. Referitor la suma vehiculată pentru anul 2018 nu am reușit să găsim documente care să ateste cele afirmate. Pentru anul 2019, din documentele găsite rezultă că certifi catele împrumutate la Motru au produs un profit de 44.100 Euro iar cele împrumutate la Timișoara au fost returnate cu un profit de 1.197.930 Euro. Adică un total de 1 242.030 euro. În aceste condiţii, este firesc să ne întrebăm unde este restul de 822.030 Euro și am solicitat, conform legii, documente în acest sens. Cererile noastre s-au lovit însă până acum de

refuzul celor chestionaţi cu motivarea că nu ne pot fi furnizate deoarece conţin clauze de confi denţialitate cu traderul TDR Energy și cu precizarea că putem să le vedem doar cu condiţia semnării unui acord de confidenţialitate.

Adică putem să aflăm ce s-a făcut cu banii oradenilor dar nu vă putem spune. În anul 2018, Termoficare SA Oradea a făcut plăţi către TDR Energy în valoare de 14.428. 892 lei iar în anul

2019 (ianuarie – octombrie), viramentele Termoficare SA Oradea către TDR Energy însumează 49.445.804 lei. Ni se pare absurd că un astfel de contract, de aproape 14 milioane de euro până în momentul acesta, să fie trecut „la secret”. Faţă de situaţia descrisă anterior, USR Bihor a decis solicitarea documentelor respective prin intermediul instanţelor judecătorești competente dacă acestea nu vor fi furnizate. Ne este imposibil – deocamdată – să ne pronunţăm asupra legalităţii sau

oportunităţii deciziilor luate în această situaţie dar putem pune sub semnul îndoielii legitimitatea folosirii „la secret” a banilor orădenilor pentru a salva alte administraţii liberale din ţară în timp ce, iarnă de iarnă, orădenii plătesc unul dintre cele mai mari preţuri din ţară pentru gigacalorie

cu justifi carea că suntem nevoiţi să facem asta pentru acumula bani de investiţii în sistemul de termofi care”. În schimb, Bunoiu și USR se pronunţă pe mandatul lui Stănel Necula la șefia Termoficării. Acesta tocmai a fost condamnat penal, defi nitiv, și i se cere să plece.