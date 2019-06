Acuze de braconaj și favorizarea infractorului în dosarul în care este cercetat Victor Micula

Procurorii îl bănuiesc pe fiul magnatului Viorel Micula de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconaj, dar și favorizarea făptuitorului.

,,În cursul zilei de 06.06.2019, pe baza autorizației emise de instanță, sub coordonarea procurorului, polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție și a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au efectuat percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice de pe raza municipiului Oradea”, a arătat Parchetul de pe lângă Judecătoria din Oradea, într-un comunicat de presă.

La această acțiune, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Procurorii nu au vrut să dezvăluie mai multe date din dosar, ori despre persoanele percheziționate de teamă să nu compromită ancheta în derulare. Aceștia au arătat că cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirea răspunderii penale în cauză.

Cercetările, mai arată Parchetul în comunicat nu au legătură cu o persoană anume, începerea urmăririi penale făcându-se in rem.

,,Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea efectuează cercetări într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 aliniat 1 şi 5 Cod penal, braconaj, prev. de art. 42. alin. 1 lit a din Legea nr. 407/2006 şi favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 Cod penal, fapte cu privire la care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem”, mai este precizat în comunicatul transmis de Parchet.

În urma perchezițiilor de joi, Victor Micula a postat un mesaj pe pagina de socializare Facebook: „Radem glumim, dar taxe plătim și din taxele noastre pe care ne chinuim efectiv sa le platim. Aveți voi tehnica cu care sa ne BĂGAȚI VORBE IN GURA!! In urma cu putin timp au <Descins> vreo 30 de oameni. Aveau uniforme aveau mitraliere aveau tot ce trebuie… deci lăsați vrăjeala ca nu aveți exchipament in dotare. Din păcate Nu Lafel de dotați <moral> erau și majoritatea din echipa. DGA face niște abuzuri <Grosolane> cu privire la faptul ca vezi doamne pe mine ma protejează naiba cu puii. Frustrarea vine de la Sandu Nutiu. Si Razvan Vesa Bineînțeles cum te afirmi? Se ia o bucata <Vedeta> care a greșit cu ceva si se învârte pana cand face Pui. Știu si sunt conștient ce urmează. Arestări ABUZIVE ; DECLARAȚII INCRUCISATE. TOT TACÂMUL STALINIST!!! Presiuni ca sa declaram si ce nu sa întâmplat niciodată ca sa își facă Target’ul Și bineînțeles sa nu își dezamăgească Sistemul”.

