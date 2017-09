Acuze în CL Aleșd: Poliția nu are dreptul de folosință a pistolului radar

Pistolul a fost achiziționat de Primăria Orașului Aleșd, care l-a cedat gratuit, spre folosință, în baza unui contract de comodat, Poliției Oraș Aleșd din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor cu scopul de a fi folosit de polițiștii bihoreni pentru a depista vitezomanii de pe DN1, dar nu numai.



În 21 august 2017, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au prezentat pistolul radar în fața mass mediei locale. De atunci, sute de șoferi au fost amendați după ce au fost înregistrați cu pistolul radar în timp ce circulau cu viteză excesivă.

Cedare ilegală?!

Achiziția pistolului radar a fost votată în CL Aleșd, însă nu și cedarea acestuia printr-un contract de comodat spre poliție. Din această cauză, consilierul local din Aleșd, Dubău Călin, spune că predarea aparatului radar a fost făcută ilegal și că în momentul de față poliția nu are drept de folosință asupra pistolului. „De bunurile orașului Aleșd nu dispune domnul primar, dispune Consiliul Local. Acest contract este complet ilegal. Eu astăzi dacă aș avea o amendă de un pistol radar, aș contesta cu succes în instanță pentru că poliția română dispune fără just titlu acel aparat. Acest contract de comodat trebuia să aibă în spate o Hotărâre de Consiliu Local, pentru că în conformitate cu prevederile legale, de bunurile de patrimoniu unităților administrativ teritoriale are drept de dispoziție consiliul local și nu primarul, juristul…”.

„Radarul este omologat și dispune de toate documentele legale necesare, nefiind afectat procesul de sancționare contravențională”, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, comisar Alina Dinu.

Tot în cadrul ședinței de luni, primarul Ioan Todoca a declarat, în urma acuzațiilor aduse, că va introduce pe ordinea de zi din cadrul următoarei întruniri a Consiliului Local Aleșd, rispind astfel speculațiile la dreptul de folosință a pistolului radar de către polițiști.