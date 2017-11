„Acvile jumulite” în meciul cu Slovenia de la Oradea

Echipa noastră a început bine meciul, câştigând primul sfert cu scorul de 25-18, pe fondul unei evoluţii bune şi nimic nu lăsa să se întrevadă prăbuşirea care a urmat. Din nefericire, aspectul jocului s-a schimbat dramatic pentru baschetbalistele tricolore în sferturile doi şi trei. „Acvilele” au fost depăşite net în această perioadă a meciului, scorul înaintea ultimului sfert devenind 46-73. Naţionala noastră a mai redus din handicap în sfertul patru, scorul final fiind 59-80.

„Nu am reuşit să schimb într-o perioadă de şapte zile ceva din mentalitatea care ne bântuie de ani de zile. Până nu vom face asta, degeaba vorbim de scheme, strategii sau de scouting. Trebuie să lucrăm mult la schimbarea de mentalitate şi să câştigăm încredere. Am început foarte bine, am condus cu zece puncte şi toate lumea ştia ce are de făcut pe teren. În sfertul secund, Slovenia a egalat, a preluat conducerea şi faţa echipei s-a schimbat. Ne-am pierdut încrederea şi cred că acesta este principalul motiv al înfrângerii”, a declarat după meci antrenorul Dragan Petricevic.

România – Slovenia 59-80 (25-18, 12-29, 9-26, 13-7)

Arena „Antonio Alexe”. Spectatori: circa 1.000

România: Mîrne Nagy, Filip 4, Ursu 4, Godri Pârău 9, Ardelean 2, Pavel 5, Neagu, Irimia, Walker 17, Stoenescu 4 (1×3), Kilin 4, Mărginean 10. Antrenor: Dragan Petricevic. Asistenţi: Veres Attila, Milan Medvedj

Slovenia: Lisec 26 (1×3), Oblak 8, Prezelj 6 (2), Abramovic 2, Baric 15 (3), Jakovina, Friskovec 4, Trebec 2, Kroselj, Senicar 1, Ocvirk 1, Evans 15. Antrenor: Damir Grgic. Asistenţi: Slavo Duscak, Jure Krajnc

Arbitri: Uros Nikolic (Serbia), Dimitri Stasiev (Macedonia). Comisar FIBA: Eleonora Rangelova (Bulgaria)