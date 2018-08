Adormirea Maicii Domnului la Mănăstirea Izbuc – 90 de ani de la reactivare

Ziua de prăznuire a Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 15 august, transformă Mănăstirea Izbuc într-un loc de pelerinaj special, un loc al comuniunii de rugăciune pentru mii de credincioşi ortodocşi din Bihor.

An de an, alături de bihoreni, la Izbuc vin credincioşi din toate colţuri ale ţării, mai ales în acest an când se aniversează 90 de ani de la reactivarea așezământului monahal.

„Programul liturgic va începe, în ajunul sărbătorii, marți seara, de la ora 19, prin oficierea slujbei Privegherii și a Prohodului Maicii Domnului, urmate de procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maici Domnului la izvorul tămăduitor Izbuc, şi va continua cu Taina Sfântului Maslu și dezlegări, precum şi Sfânta Liturghie săvârşită la miezul nopţii. Apoi, în însăși ziua praznicului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, iar la final toți pelerinii vor fi poftiți la agapa frățească”, anunţă responsabilii de la Mănăstirea Asormirea Maicii Domnului.

Tunşi de PS Sofronie

Programul liturgic special a început de sâmbătă seara de la ora 17:00 cu vecernia mică, în cadrul slujbei s-a oficiat tunderea în monahism a doi viețuitori ai sfintei mănăstiri, rânduiala săvârșită de către Prea Sfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, acest program fiind urmat de slujba privegherii de la ora 19:00.

A doua zi, duminică, 12 august de la ora 08:00 a fost oficiată sfânta liturghie arhierească savârșită de Prea Sfințitul Sofronie înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cadrul slujbei unul din viețuitorii chinoviei de la Izbuc a fost hirotonit ierodiacon.

A treia zi, luni 13 august de la ora 08:00 a fost săvârșită liturghia arhierească de către Prea Sfințitul Sofronie al Oradiei, iar în cadrul slujbei un părinte, a fost hirotonit ieromonah.

Puterea izvorului

Fără doar şi poate, unul dintre punctele de atracţie ale Mănăstirii este izbucul. Izvorul unic în Europa. În jurul acestui izvor s-au ţesut multe poveşti.Se spune că apa, care ţâşneşte uneori dintre pietre, are puteri miraculoase.Se spune că apa, care ţâşneşte uneori dintre pietre, are puteri miraculoase.

Legenda spune că un copil orb ce se afla într-o zi prin preajma izvorului a auzit susur de apă, iar după ce s-a spălat pe faţă a început să vadă. Datorită acestui izvor, călugării s-au strâns şi au vieţuit în acest loc. Localnicii spun că izvorul n-a secat decât o singură dată, atunci s-a oprit de tot. Era pe vremea când teritoriul era sub ocupaţie austro-ungară.

Se spune că atunci izvorul n-a mai curs şapte ani. S-au aciuat pe lângă el nişte călugări catolici şi-au pus taxa la intrare. Documentele vorbesc însă despre faptul că încă din secolul XI-XII au existat călugări aici, iar Mănăstirea Izbuc este atestată drept prima mănăstirea ortodoxă din Ardeal.

Mănăstirea Izbuc din judeţul Bihor este situată la poalele munţilor Codru Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea, pe Drumul Naţional 76, spre Deva, într-un cadru feeric. Numele de Izbuc vine de la un izvor care se află lângă mănăstire şi care izbucneşte la anumite intervale – izbuc intermitent.