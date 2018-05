Adrian Maxim a punctat pentru România

Printre cei trei luptători români care au punctat pentru România s-a numărat și bihoreanul Adrian Maxim, care l-a învins la puncte pe bulgarul Ali Uzeir la categoria 66 kg.

Victoria lui Maxim s-a produs la scorul de 3-1 pentru bulgari, iar punctul egalării a fost reușit de Adrian Mitu. „Am întâlnit o echipă a Bulgariei foarte bine pregătită şi mă bucur că am reuşit să punctez pentru România. Am avut parte de un adversar înalt, dar am reuşit să duc lupta în favoarea mea şi să mă impun”, ne-a declarat Adrian Maxim, care este sprijinit de fcicurrency. Maxim a primit laude şi din partea promotorului galei:

„Pentru kickboxingul românesc, Adrian Maxim reprezintă una dintre cele mai înalte trepte ale performanţei, un luptător apreciat de publicul internaţional şi pe nedrept prea puţin cunoscut în Romania. Ca promotor Golden Fighter doresc să aduc în faţa publicului adevăraţi campioni pentru că ei merită să fie apreciatţ şi sprijiniţi înaintea intereselor televiziunilor sau a showului monden”, spune Alin Fălcuşan.

În deschiderea galei a luptat şi a câştigat Mihai Zmărăndescu, fiul cunoscutului luptător K1 Cătălin Zmărăndescu.