Adrian Maxim începe anul cu o „piramidă” în China

Maxim va lupta în cadrul unei „piramide”, primul adversar urmând a fi chinezul Wang Zhiwei. Programul meciurilor din „piramida” de la 63 kg: Wang Zhiwei (China) vs. Adrian Maxim (România), Jin Ying (China) vs. Joan Canaveral (Columbia), Zhao Fuxiang (China) vs. Joey Baylon (Noua Zealandă), Liu Wei (China) vs. Tamerlan Bashirov (Rusia).

„Sărbătorile acestea m-am bucurat mai tare de mirosul bucatelor decât de gustul lor. Am fost nevoit să fac slăbire pentru o categorie inferioară faţă de cea la care luptam de obicei. Sunt pregătit şi sper să trec cu bine peste toate luptele, să aduc acasă trofeul”, ne-a declarat Maxim, obişnuit să lupte până acum la 67 kg. Luptătorul orădean s-a pregătit la Fit4U şi în Anglia, la Southend Kombat Academy, cu Horia Rădulescu.