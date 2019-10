Adrian Mutu spune cum a pierdut milioane de euro la Oradea

El a fost prezent la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia pe GSP.ro, unde a povestit cum a pierdut 3 milioane de euro în urma investiției făcute în fabrica de biodiesel de la Oradea.

„Am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală. Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodiesel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla Marțian… Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit, am bani”, a spus Adrian Mutu, pentru Gazeta Sporturilor.

În 2013 când Adrian Mutu era prezent la Oradea alături de Adrian Marțian, partenerul său de afaceri, investiția vehiculată a fost de 10 milioane de euro. În 2015, la început, fabrica a fost vândută pentru suma de 5 milioane de euro.

Sfătuit de șeful Finanțelor

Pentru a face investiția în fabrica de biodiesel, fostul atacant al Naționalei s-a sfătuit cu fostul șef al Finanțelor Bihor, Ioan Lascău, cu care s-a cunoscut în timpul unor competiții sportive, Ioan Lascău fiind la un moment dat vicepreşedinte al Federaţiei Române de Judo, dar şi apropiat al Naţionalei de fotbal. Între briliant și Ioan Lascău a existat, până la momentul investiției, un contract de consultanță financiară cu o vechime de doi ani. La momentul respectiv, Ioan Lascău declara pentru Jurnal bihorean că afacerea cu biodiesel a început când Mutu juca la Cesena, în Italia. „După ce Adi a semnat cu AC Ajaccio, italienii au început să-l condiţioneze, vroiau să intre şi ei în afaceri, să fie coproprietari, nu doar să le plătească o chirie. Aşa am ajuns să mutăm fabrica în Serbia, acolo unde am primit facilităţi aşa cum primesc cei care investesc sume mari. Am ajuns să discutăm cu ministrul Finanţelor, cu ministrul Dezvoltării din Serbia, până am considerat că e necesară o altă locaţie, pe fondul unor şicane. În acest fel, am contactat o firmă de transport și am adus instalaţiile prin Vama Borş şi le-am pus într-un depozit. Acum instalăm liniile de producţie şi din aprilie sperăm să avem producţie de biodiesel pe bază de rapiţă ”, ne-a explicat Ioan Lascău. Adrian Marţian partenerul lui Adi Mutu de la Oradea este un om de afaceri din Dej care în momentul respectiv semnase un acord de preluare a „bătrânei doamne ” UTA Arad.

Instalaţia de biodiesel pe bază de rapiță a fost amenajată în primăvara anului 2013 într-o hală de 3.000 metri pătraţi pe trei linii tehnologice, cele trei linii tehnologice aveau o capacitate de producţie de 72 de tone pe zi. Mutu şi partenerul său de atunci de business, Adrian Marţian, se aşteptau ca acest gen de afacere să fie una dintre afacerile viitorului, ca urmare a normelor europene care cereau ca un anumit procentaj din motorină să fie bio. Ulterior, Marțian l-a reclamat pe Mutu la Serviciul de Investigare a Fraudelor cerându-i despăgubiri de 5,5 milioane euro.