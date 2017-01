„Adversar complicat şi periculos”

Campioana în exerciţiu a României, CSM CSU dispută miercuri seară un meci extrem de important pentru viitorul său în actuala ediţie a cupelor europene, cu Kataja Basket. Partida contează pentru etapa a 13-a (penultima) din Grupa B a Ligii Campionilor şi are loc miercuri, cu începere de la ora 19:30, la Arena „Antonio Alexe”. Meciul are o miză mare, putând decide continuarea parcursului european al echipei noastre, în Basketball Champions League sau în FIBA Europe Cup. Nu întâmplător, această partidă a fost declarată drept „meciul zilei” în Liga Campionilor. De subliniat faptul că formaţia orădeană are şanse să ajungă în FIBA Europe Cup şi dacă ar pierde ultimele două partide din grupă.

În cazul unei mult-dorite victorii, CSM CSU ar egala la puncte echipa finlandeză şi ar devansa-o în clasament, în condiţiile în care a câştigat meciul direct din deplasare, cu scorul de 80-74.

„Vom încerca să obţinem o victorie care ne-ar mări substanţial şansele de calificare în Champions League. Suntem protagonişti în cea mai echilibrată şi imprevizibilă grupă din competiţie, astfel încât este imposibil să prevedem ce se poate întâmpla”, a declarat antrenorul CSM CSU, Cristian Achim.

„Meci extrem de greu”

Tehnicianul orădean a dorit să remarce dificultatea meciului cu Kataja Basket. „Ne aşteaptă un meci extrem de greu. Unii «binevoitori» au afirmat după victoria noastră din tur că echipa finlandeză ar fi una slabă. Ulterior, Kataja a bătut în deplasare pe Pinar Karşiyaka, o fostă participantă la Euroligă, pe Maccabi, campioana Israelului şi pe Le Mans, câştigătoarea Cupei Franţei. La Venezia au condus tot meciul, dar au fost înfrânţi în ultimele minute, după un parţial de 14-0 al gazdelor.

Kataja este o echipă extrem de complicată, cu un joc foarte greu de combătut. Are multă calitate şi nu întâmplător, cel mai eficient jucător din Champions League joacă la această echipă. Kataja este o adversară foarte periculoasă”, a conchis Cristian Achim. Din nefericire, din echipa noastră va absenta în continuare Sean Barnette, iar Uros Lucic este incert.