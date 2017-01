AEK Oradea va juca la Cupa Winner’s

Competiţia este organizată de George Ţălnar, fiul antrenorului Cornel Ţălnar şi va reuni la start opt echipe, împărţie în două grupe. AEK Oradea se află într-o grupă alături de formaţiile Winner’s Alba Iulia, FC Royal Sibiu şi Boromir Vâlcea. Turneul are un caracter umanitar, disputându-se sub sloganul „Viaţă pentru Lucian”. Timpul de joc este de 2×20 minute, iar echipele sunt alcătuite din şapte jucători de câmp, plus portarul.

AEK Oradea a câştigat în sezonul trecut Campionatul Judeţean, Supercupa Bihorului, Campionatul Regional Nord-Vest şi a ocupat locul 3 la etapa finală a Campionatului Naţional. Lotul echipei orădene este alcătuit din: Marius Popa, Zeno Bundea, Florin Lazăr, Sebastian Sfârlea, Claudiu Codoban, Răzvan Pocian, Victor Dobrescu, Delian Cuc, Adrian Iova, Cristian Teşan.

„E o provocare pentru noi să participăm la o astfel de competiţie, alături de echipe puternice, medaliate în Campionatul Naţional sau participante în Liga Campionilor la minifotbal. Pe de altă parte, ne bucurăm că suntem şi protagoniştii unui turneu cu caracter umanitar”, a declarat Spiridon Baltsavias, patronul AEK Oradea.