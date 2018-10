„After School” cu probleme în Bihor

Nevoia existenţei unei forme organizate de petrecere a timpului elevilor din ciclul primar în intervalul orar 12:00-16:00 a crescut considerabil în ultimii ani. Această nevoie a avut ca răspuns crearea ofertei cadrelor didactice de program prelungit. Dascălii s-au organizat în PFA şi astfel au funcţionat în ultimii ani, bucurându-se de un mare succes. Programul este unul funcţional, fiind benefic copiilor şi convenabil ambelor părţi implicate (cadre didactice şi părinţi).

De la intrarea în vigoare a Codului Etic al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, programul „After School” este suspendat. Speriaţi că profesorii vor refuza plata cu ora, unii părinţi se tem că ei vor refuza propunerea şi astfel se va sista şi programul. Părinţii care lucrează până după ora 16:00 se tem că nu vor avea soluţii pentru copiii lor.

„Unii părinţi sunt disperaţi pentru că nu au bunici ca să le ceară ajutorul, nu pot lipsi de la serviciu, şi nici nu au posibilitatea financiară pentru a se îndrepta spre after-school privat”, s-au plâns unii dintre părinţi.

În acest sens, părinţii au iniţiat o petiţie online prin care cer ministrului Educaţiei, Rovana Plumb, modificarea Ordinului Ministrului nr. 4.831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Concret, părinţii orădeni, alături de cei din ţară, solicită modificarea unor articole din document, după cum urmează: art. 5, lit. B, punctul IV: „Se interzic meditațiile contra cost cu propriii elevi la clasă”. De altfel, într-un alt articol din Cod, în exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), dascălilor „li se interzice folosirea bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte”.

În Bihor au avut loc întâlniri cu directorii de şcoli în cadrul cărora au fost analizate articolele din Codul de Etică. Cu privire la interzicerea meditării propriilor elevi, la nivelul judeţului Bihor s-a stabilit că elevii vor putea participa la un singur program „Şcoală după şcoală”, care va fi gratuit pentru toţi. Dascălii nu vor mai fi plătiţi prin PFA-uri, căci activităţile didactice cu elevii vor fi plătite de către şcoală, şi nu de părinţi – cum se întâmpla până acum.

Soluţii

„Imediat după apariţia Codului de Etică am avut întâlniri cu directorii unităţilor de învăţământ, în cadrul cărora am discutat articolele lui. Tuturor directorilor le-am solicitat să analizeze şi să răspundă nevoilor comunităţii locale, nevoilor părinţilor. Astfel, copiii vor putea rămâne la programul «Şcoală după şcoală», program care poate fi gratuit sau finanțat conform articolului 17, OMECTS 5.349/2011: din «bugetul autorităţilor locale, din programe finanţate din fonduri europene sau naţionale, din activităţi şcolare şi extraşcolare, donaţii, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinţi, al organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislaţiei în vigoare, din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniţi din grupurile dezavantajate».

Plata profesorilor care vor organiza programul poate fi făcută în regim de plată cu ora, conform legislației în vigoare”, a declarat inspectorul şcolar general, Alin Novac-Iuhas.

„Fiecare şcoală are diferite nevoi: sunt şcoli în care se solicită programul, iar în altele nu există cerere. De pildă, nu putem compara şcolile «Ioan Slavici» sau «Lucreţia Suciu», unde poate nu îşi doresc «Şcoală după şcoală», cu «Oltea Doamna» sau «Dacia», unde există cerere foarte mare. Fiecare director trebuie să identifice aceste nevoi. Sunt şi zone rurale (la Roşia, Remetea, Tărian, Sântandrei etc.) unde comunităţile locale au dezvoltat programe «After School» gratuite pentru elevi. Plata dascălilor se face din proiecte sau din bugetul primăriei”, a exemplificat şeful Inspectoratului Judeţean Bihor. Potrivit acestuia, în perioada următoare vor avea loc noi întâlniri cu directorii pentru a centraliza soluţiile pe care le-au propus la problemele părinţilor.