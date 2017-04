ALDE Bihor nu plânge după Daniel Constantin

ALDE Bihor nu-i ţine partea lui Daniel Constantin. Mai ales că, procedând astfel, ar putea pierde funcţia câştigată la Ministerul Agriculturii, prin Dorin Corcheş. „Suntem cu sufletul împărțit. Am avut o relație apropiată cu dl Constantin, dar îl apreciem și îl respectam pe dl președinte Tăriceanu. Suntem o filiala stabilă, suntem uniți, mergem înainte. Nu noi am provocat de la vârful partidului şi cu siguranţă că nu noi le vom rezolva”.

Declaraţia îi aparţine lui Traian Bodea, preşedinte al filialei ALDE Bihor şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. Bodea speră că Daniel Constantin îşi va regăsi locul în conducerea partidului. Dar dacă nu, asta e… ALDE Bihor merge înainte: „Proiectul nostru este ALDE, nu avem altul și vrem să continuăm să ne dezvoltăm”.

Secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Dorin Corcheş nu-şi vede funcţia afectată ca urmare a faptului că a fost impus tocmai de Daniel Constantin în această poziţie. Între timp, Constantin nu mai e ministru şi este pe cale să fie expulzat din ALDE, în urma conflictului cu Tăriceanu. „ALDE Bihor are la fel de multă nevoie de ALDE România precum are nevoie ALDE România de ALDE Bihor”, afirmă Corcheş, precizând că ALDE are astări un vicepreşedinte la Consiliul Judeţean Bihor şi un secretar de stat la Agricultură ca urmare a rezultatelor electorale.

„ALDE a pus președintele CJ Bihor printr-un parteneriat corect, nu unul prestabilit. Datorită acestui fapt am ajuns azi secretar de stat”, susţine Corcheş, făcând această remarcă pentru a face diferenţa între alianţa post-electorală dintre ALDE Bihor şi PSD, respectiv UDMR şi funcţiile primite de ALDE în alte judeţe, ca urmare a unei înţelegeri preelectorale cu PSD.

Veşti bune (?) din agricultură

Altfel, parcă pentru a-şi ramforsa poziţia în Guvern, Corcheş subliniază meritele Ministerului Agriculturii în relaţia cu fermierii, evidenţiind acordarea subvenţiei în procent de 97,5% şi nevoia de depunere a tuturor cererilor până în 15 mai. „Este o normalitate, însă anii trecuți au fost situații când subvențiile au întârziat”, spune Corcheş, anunţând programe naţionale pentru susţinerea producătorilor de tomate şi a crescătorilor de porcine.

Programul tomate se va adresa celor cu minimum 1.000 mp de solarii, iar cel pentru zootehnici va genera pachete de 10.000 de euro pentru câte 250 de capete de porcine, informează Corcheş. „În două săptămâni vor putea fi făcute solicitările. Să vedem cine se va încadra în program. Mizăm pe aprox. 8.000 – 10.000 de deponenţi. Vrem să deschidem apetitul tinerilor pentru investiţii în agricultură, inclusiv pentru sprijinirea tinerilor care vor să-şi achiziţioneze teren agricol”, transmite secretatul de stat Corcheş.

Liberali social-democraţi

În ciuda componentei liberale a partidului, preşedintele ALDE Bihor, Traian Bodea laudă ridicarea salariului minim şi legea salarizării unice a bugetarilor, care rându-i, va ridica salariile în sectorul public. „Nu trebuie sa mergem pe ideea că avem în România forță de muncă ieftină, ci productivă, pe ora. România trebuie să fie atractivă nu doar din cauza salariilor mici”, afirmă Bodea, venit tocami din mediul de afaceri.

Adică tocmai mediul privat care acuză acum şocul măririi salariului minim şi care va suporta şi creşterea cheltuielilor statului cu angajaţii bugetari. În schimb, omul ALDE vrea încurajarea „consumului de acasă” şi crede că salariile mărite vor descuraja exodul.

Cu condiţia ca aceste salarii să nu genereze inflaţie, să nu ridice numărul firmelor intrate în insolvenţă sau în faliment şi, în definitiv, sufocarea mediului privat din România – cel care susţine bugetul de stat. În fine, pe Bodea îl dezamăgeşte, totuşi, legea achiziţiilor publice, care mizează în continuare pe principiul „preţului cel mai mic”.

„Constat că în România, în continuare nu incurajam câștigul, ci competiţia oarbă”, reclamă Bodea, convins că lucrările adjudecate la preţ foarte mic vor genera lucrări publice făcute prost.