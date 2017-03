Alegeri în PNL: Birta vs Mălan, în Oradea

PNL Bihor se află în plin proces electoral la nivel de organizaţii locale, urmând ca totul să culmineze cu Conferinţa judeţeană de alegeri. Aceasta va fi programată pe finalul lunii aprilie, cel mai probabil miercuri, 26 aprilie. Se aşteaptă ca primarul Oradiei, Ilie Bolojan, să nu aibă adversar în alegerea sa ca preşedinte al filialei PNL Bihor. Aceasta chiar dacă primarul PNL de Rieni, Ioan Gheorghe Bota, îl contestă pe Bolojan, punându-i acestuia la îndoială inclusiv capacitatea intelectuală! Însă adevărata competiţie se anunţă pentru şefia organizaţiei municipale Oradea a PNL. Cei doi viceprimari ai lui Bolojan, Florin Birta şi Mircea Mălan, s-ar putea duela pentru şefia organizaţiei. Deocamdată, Florin Birta şi-a anunţat candidatura, iar Mălan evită s-o facă, chiar dacă fusese desemnat preşedinte interimar al organizaţiei de Bolojan însuşi, în decembrie 2015.

În aprilie vor avea loc alegeri pentru organizaţia PNL Oradea şi, la o distanţă de câteva zile, alegeri pentru conducerea judeţeană a PNL, programate pentru data de 26 aprilie. Numit preşedinte al filialei PNL Bihor în vara anului 2016, se aşteaptă acum confirmarea lui Ilie Bolojan prin vot. În schimb, este interesantă disputa pentru preşedinţia organizaţiei municipale. Cei doi viceprimari, Mircea Mălan şi Florin Birta, îşi dispută întâietatea. Fost lider al organizaţiei liberale de tineret, Birta şi-a anunţat deja intenţia de a prelua şefia PNL Oradea. Chit că Bolojan l-a lăsat preşedinte interimar al organizaţiei pe Mălan. Se pare, însă, că înfrângerea lui Mălan din cursa pentru Consiliul Judeţean i-a afectat poziţia şi în sânul partidului. Mălan cântăreşte, încă, dacă intră în competiţie cu Birta, deşi este de aşteptat să ridice mănuşa aruncată de mai tânărul său coleg de partid şi de Executiv municipal. Mălan ţine la diplomaţie: „Cred că esenţial pentru PNL nu este neapărat preşedintele, ci echipa. Nu am luat decizia fermă de a candida. Însă sunt foarte mulţi colegi care îmi cer să candidez. Voi analiza şi voi lua decizia cea mai potrivită pentru PNL”, declară Mălan, ce se ţine om de echipă. Acesta nu pare deranjat de gestul colegului Birta de a-şi depune candidatura pentru şefia municipală. „Consider că este absolut firesc. Când am fost desemnat de primarul Bolojan preşedinte interimar am spus că poate fi şi Florin preşedinte, sau oricine altcineva”. Altfel, omul crede că sunt de evitat luptele interne: „Trebuie să analizăm foarte bine şi să luăm în calcul faptul că în perspectiva alegerilor 2020, PNL Oradea are un singur adversar: pe el însuşi. Ca regulă generală, mai toate structurile puternice au slăbit datorită luptelor interne, nu a adversarilor din afară. De aceea am îndemnat la decizii înţelepte, astfel încât să putem forma cea mai puternică echipă pentru PNL Oradea, indiferent cine este preşedinte. Aceasta e adevărata miză”, se exprimă Mircea Mălan.

Un secund, doi secunzi

Dincolo, la Judeţ, conform noului statut, preşedintele filialei va fi secondat de doi prim-vicepreşedinţi, organizare preluată de la PDL. Deocamdată este unul singur, cu statut de coordonator: deputatul Gavrilă Ghilea, cel care precizează că nu s-a hotărât încă pentru ce funcţie va candida în aprilie. Este de aşteptat, însă, ca Ghilea să candideze pentru confirmarea sa de nr. 2 în filială, după Ilie Bolojan. Rămâne de văzut dacă senatorul Cornel Popa îşi va dori cealaltă funcţie de „prim-vice”, sau va prefera să se ferească de statutul de secund al lui Bolojan. După ce a fost debarcat de Bolojan din longeviva sa postură de şef judeţean al PNL, Popa a devenit tăcut în cadrul filialei. Şi tăcut inclusiv în relaţia cu mass-media.

Ultima rundă de alegeri la nivel judeţean în cadrul PNL Bihor datează din vremuri imemoriale, din mai 2010, cu Cornel Popa unic candidat. Este foarte probabil să se întâmple la fel şi acum, cu Ilie Bolojan în postura candidatului unic, în ciuda unor detractori vocali – vezi cazul primarului de Rieni, I. Gh. Bota, ajuns în PNL via PDL. Bolojan fusese numit preşedinte PNL Bihor în vara anului 2016, după alegerile locale, de conducerea centrală din care făcea parte la acea vreme. La vremea numirii sale, Bolojan cumula şi funcţia de secretar general al PNL, funcţie din care şi-a dat demisia, împreună cu preşedinta Alina Gorghiu, după rezultatul catastrofal al PNL din alegerile parlamentare.

Relaţia Popa – Bolojan

Înainte, filiala PNL Bihor fusese condusă bicefal, de Cornel Popa şi Gavrilă Ghilea, ca urmare a fuziunii dintre PNL şi PDL. Odată cu numirea lui Bolojan preşedinte, Popa a ieşit din structura de conducere a PNL Bihor. Sunt cunoscute adversităţile dintre Popa şi Bolojan, apărute şi adâncite în anii 2012 – 2016, când Cornel Popa era preşedinte al Consiliului Judeţean, iar Bolojan se afla în al doilea său mandat de primar al Oradiei. Problemele dintre cei doi liberali au fost generate de priorităţile divergente ale CJ Bihor şi Primăriei Oradea. Popa insista să dezvolte turismul montan prin construirea drumului Şuşti – Moneasa, văzut de acesta ca o prioritate judeţeană, în timp ce Bolojan propusese ca prioritate un proiect de infrastructură rutieră ce presupunea un inel rutier metropolitan în jurul Oradiei. Cum ambii ţinteau fondurile transfrontaliere Ro – Hu, nu putea fi loc de finanţare decât pentru unul singur. De asemenea, Bolojan a dorit mutarea Muzeului Ţării Crişurilor în Cetatea Oradea, în timp ce Consiliul Judeţean condus de Popa a ţinut să finalizeze noul sediu găsit Muzeului, în fosta Garnizoană. Popa a refuzat propunerea colegului liberal de la Oradea, preferând să meargă pe mâna aliaţilor săi din UDMR şi PSD. Însă tot Cornel Popa este omul care, din postura sa de şef al PNL Bihor, l-a propus pe Ilie Bolojan prefect al judeţului Bihor, în 2004, după victoria prezidenţială a lui Traian Băsescu. A fost începutul ascensiunii politice a lui Ilie Bolojan.