„Alergăm pentru Andreea” – Cross caritabil pentru o fetiță din Sântandrei diagnosticată cu sindromul Down

Evenimentul este organizat pe terenul de fotbal din Sântandrei. Pariticipanții la acest eveniment caritabil o pot ajuta pe Andreea să beneficieze de îngrijirile medicale de care are nevoie pentru ca viața ei să fie mai ușoară.

„Andreea este un copil frumos și vesel chiar dacă are probleme de sănătate. Andreea are sindromul Down, probleme cardiace și probleme de mobilitate, fiind operată la ambele picioare. Este un copil care merită să fie intregrat, care merită să ducă o viață normală. Cu ajutorul nostru aceste lucruri se pot întâmpla”, transmit organizatorii evenimentului.

Acțiunea caritabilă este organizată de ONG-ul „Asociația Sântandrei Metropolitan Area”, împreună cu centrul de fitness Fit4U.

Toti participantii la cross vor dona minim 10 lei/persoană (mai puțin copiii). Cross-ul va consta în trei probe. O probă pentru copii, una pentru adulții fără condiție fizică și o probă pentru cei care pot alerga mai mult.

Toti banii încasați vor fi donați Andreei. Cei care nu pot să participe la această acțiune și doresc să o ajute pe Andreea pot dona fie în contul Asociației Sântandrei Metropolitan Area (cu mențiunea Andreea), sau direct în contul familiei Suciu.

Cont Asociația Sântandrei Metropolitan Area: RO76BTRLRONCRT0391470501, Banca Transilvania (cu mențiunea Andreea).

Cont Suciu Mihaela: RO45BTRLRONCRT0228959102, Banca Transilvania.