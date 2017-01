Alertă la ISU „Crișana”: O persoană a căzut în Crișul Repede

Din primele informații reiese că persoana ar fi căzut în zona Podul Intelectualilor și ar fi intrat sub gheața groasă de până la 30 de centimetri.

„Eram sus pe dig, în zona Petit Cafe, venind dinspre Dacia, când am văzut, cumva cu coada ochiului, mişcare jos, la Criş. Andrei Acs a sunat la 112 şi eu cu Paul Iacobaş am coborât rapid jos, pe dig, pe lângă pod, până la apă. Era un om în apă. A încercat să iasă, a dat din mâini de câteva ori, după care a rămas inert, cu faţa în jos şi l-a luat apa. L-a dus spre mijlocul Crişului, sub gheaţă. Cred că a alunecat, probabil o fi coborât la păsări sau ceva de genul acesta”, ne-a relatat Alina Pitic, martoră la eveniment. Împreună cu ceilalţi colegi, au dat declaraţii la Poliţie şi au infrmații pompierilor ajunşi la faţa locului.

Pompierii militari au căutat timp de aproximativ două ore trupul persoanei căzute în Criș. Din cauza stratului foarte gros de gheață, intervenția scafandrilor a fost limitată. Aceștia au intrat în apa înghețată și au spart porțiuni din gheață în zona unde trupul a fost văzut ultima oară. Căutările au fost sistate din cauza situațiilor periculoase la care se expuneau scafandrii.

„ISU Crișana a mobilizat la fața locului un echipaj cu autospecială de descarcerare cu barcă, echipajul de prim ajutor calificat, un autocamion de intervenție și echipajul de scafandri. Pompierii militari au acționat cu barca, cu căngile din dotare, inclusiv cu targa de salvare, acolo unde accesul bărcii era imposibil. Căutările vor fi reluate în momentul în care situația o va permite”, a declarat la fața locului căpitan ISU Crișana, Camelia Roșca.