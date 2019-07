Alexandrescu: „Este un bilanţ excelent” şi o recunoaştere a calităţilor mele din partea FINA

Timp de 20 de zile, arbitrul orădean Adrian Alexandrescu a dat Europa pe Asia.Nu în vacanţă, ci pentru a oficia la Campionatul Mondial de Polo desfăşurat la Gwangju în Coreea de Sud. Un campionat la care orădeanul a avut prestaţii apreciate, a arbitrat 9 meciuri, cele mai importante fiind semifinalele Croaţia – Spania la masculin şi SUA – Australia, la feminin, apoi finala mică dintre Ungaria şi Croaţia.

„Pentru mine a fost un turneu reuşit, în nota celor din anii trecuţi. Mi s-a cerut un CV şi am constatat că în ultimii cinci ani am arbitrat 22 de finale mari la cele 26 de competiţii la care am fost delegat. În afara europeanului de la Belgrad din 2015, şi la restul am avut finale mici. Este un bilanţ excelent şi o recunoaştere a calităţilor mele din partea FINA (n.r. – Federaţia Internaţională de Nataţie) şi LEN (n.r. – Liga Europeană de Nataţie).

Nu mai am ce demonstra nimănui. În continuare vreau să ţin ştacheta cât mai sus, iar o altă preocupare a mea este să găsesc arbitrii tineri atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca să-i instruim şi să-i promovăm”, spune Alexandrescu, a cărui ţintă neatinsă încă este finala mare la Jocurile Olimpice.

Competiţia de la Gwangju a fost câştigată de Italia, care „ a început mai greu în grupe, dar treptat şi-a dat drumul şi în finală a demolat Spania” (n.r. – scor 10-5).

Ocrotiţi de şansă

Nu totul a fost roz în Coreea de Sud. În afara luptei împotriva ţânţarilor, care au terorizat delegaţiile, a mai fost o întâmplare în care şansa i-a ocrotit pe arbitrii de polo. „Am plecat într-o seară în clubul Coyote Ugly cu mai mulţi colegi.

Mie îmi era foame, dar acolo aveam doar nachos şi am insistat să plecăm altundeva să mâncăm. La câteva ore distanţă în Coyote a căzut un tavan care a ucis două persoane, iar sportivi din Noua Zeelandă, SUA, Olanda, Italia şi Brazilia au suferit răni. Clădirea a fost extinsă fără autorizaţie, iar acea porţiune s-a prăbuşit. Am fost inspiraţi să plecăm de acolo la timp”, a povestit orădeanul.

Ajutaţi de VAR

La fel ca şi în fotbal, la CM a fost folosit sistemul VAR, semn că şi poloul se aliniază noilor evoluţii din sport. „Ne ajută foarte mult pentru că elimină discuţiile.

Deocamdată se foloseşte doar pentru a a vedea dacă a fost sau nu gol. Tu ca arbitru decizi dacă ai dubii. Filmul meciului este analizat la nevoie pentru a vedea dacă au fost brutalităţi şi nu au fost sancţionate.

Am propus ca pe viitor fiecare antrenor să aibă dreptul la un challenge (ca în tenis) pe meci la o decizie pe care nu o consideră ok şi va fi verificată cu sistemul VAR”, a mai explicat Alexandrescu.