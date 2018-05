Alexandru Badea: „Oradea are același potențial ca și Salzburg”

La ediția a II-a a Festivalului „European Music Open” au fost prezenți unii dintre cei mai valoroși soliști de operă, operetă și prim-balerini ai Operei de Stat din Viena, Volksoper Viena, ai Operei de Stat din Budapesta și ai primei scene lirice românești, Opera Națională București. Prezența balerinilor din Viena la Oradea a fost o premieră națională. Cea de-a treia ediție a probabil celui mai inovativ eveniment cultural din România va debuta pe 19 iunie și se va întinde pe perioada a șase zile. „Coloana vertebrală a acestui eveniment e constituită din cele mai vechi instituții de cultură din Oradea, iar forța lui e dată de colaborarea dintre liderii acestei instituții și administrația locală. Fără implicarea acestora e greu de crezut că evenimentul s-ar fi bucurat de un asemenea succes. Faptul că Uniunea Compozitorilor a premiat acest eveniment e o bucurie – a fost premiat pentru integrarea muzicii și a celorlalte arte într-un concept pluridisciplinar inovator – iar din faptul că despre European Open Music se vorbește în cercurile culturale europene, Oradea are numai de câștigat”, a spus părintele European Open Music, tenorul Alexandru Badea, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Primăria Oradea.

Entuziasmat de succesul și rezonanța de care se bucură European Open Music, reconectat la viața culturală a orașului după ce ani buni a fost prezent pe marile scene internaționale, Alexandru Badea spune că, din perspectiva sa, „Oradea are potențial să reprezinte pentru România, din punct de vedere cultural, ceea ce reprezintă Salzburg pentru Austria”. Este cunoscut, spre exemplu, faptul că în Salzburg se pun în 1920 bazele festivalului orașului – Salzburger Festspiele, importantă manifestare culturală anuală a cărei tradiție s-a păstrat până în zilele noastre. În anii 1960 s-a construit chiar un spațiu destinat acestor festivități – Festspielhaus. Alături de Alexandru Badea, la conferința de presă a fost prezent directorul Holcim, Ignacio Arroyo, în calitate de sponsor oficial al evenimentului, care a explicat acest parteneriat din dorința Holcim de a atinge excelența, context în care „ne alăturăm proiectelor care aduc plusvaloare în comunitățile în care suntem prezenți. Suntem onorați că ne-ați ales ca parteneri”.

De la Centrul Pompidou, la Oradea

Lucrările sale fac parte din colecţiile unora dintre cele mai importante muzee ale lumii: Muzeul de Artă Modernă din New York (MOMA), Centrul Pompidou – Paris şi Tate Modern – Londra.

European Open Music va fi deschis de expoziția lui Ion Grigorescu intititulată „Opera pictată 1963-2017”. Ion Grigorescu este un pictor, desenator și eseist român, contestatar al regimului și sistemului comunist, critic al societății consumiste de azi, personalitate de prim rang a artei plastice românești și europene. Opera sa artistică cuprinde lucrări de pictură, desen, gravură, pictură bisericească, icoane, fotografie și artă video. Ion Grigorescu publică texte teoretice, pagini de jurnal, studii de istoria fotografiei în revistele „Arta”, „Secolul 20”. Opera sa a rămas mult timp necunoscută, reputația sa traversând granițele României numai după 1990. În prezent este considerat un artist de excepție, iar operele sale, repere prețioase în peisajul artistic contemporan. Din 1967, Ion Grigorescu abordează teme precum sexualitatea, corpul uman, peisajul și mai ales omniprezența politicului. În timpul regimului comunist, artistul și-a desfășurat activitatea pe ascuns, autocenzurându-se.

Prezent la conferința de presă, Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor, a vorbit despre Ion Grigorescu și din perspectiva pe care artistul o are ca promotor al instalației și al contribuției în domeniul fotografiei ca fiind una fundamentală pentru arta contemporană românească. Intensitatea expresivă a lucrărilor lui Grigorescu se datorează intervenției asupra fotografiilor, supraexpunerilor și suprapunerilor de imagini, dar și utilizării fotografiei pentru interogarea directă a eului. Expoziția de la Oradea va fi împărţită în 6 secţiuni ce surprind momentele-cheie: Paleta (1963-1965), Răspântia (1965-1968), Revizorul (1968-1971), Exodul (1972-1978), Săritura cu pictura (1979-1993) şi Marginea era centru (1993-2017). Lucrările provin din 10 muzee şi galerii de artă şi 20 de colecţii private din ţară şi din străinătate. Această expoziţie se înscrie în programele strategice ale Muzeului Național de Artă al României pentru perioada 2016-2021, din care rezultă aportul artiştilor noştri la arta universală, raporturile tradiţie-modernitate, conexiunile cu arta contemporană şi cu noile generaţii de artişti, cu evoluţiile societăţii de azi.

Musical la Catedrală

Pentru prima dată, partener al European Open Music va fi și Biserica Greco-Catolică. Pe 22 iunie, Catedrala Greco-Catolică va găzdui recitalul extraordinar al Corului de Copii Radio. Evenimentul a fost anunțat chiar de dirijorul Voicu Popescu, care a anticipat tema spectacolului, repertoriul de musical adaptat pentru cor de copii, hiturile repertoriului de musical, mergând de la clasice, precum „Porgy and Bess” (1935) de George Gershwin sau „The Sound of Music” (1965) de Richard Rodger şi ajungând la „Veronica” (1972) de Temistocle Popa sau mai recentul „The Greatest Showman” (2017) de Benj Pasek/Justin Paul. Prezentă la eveniment, în calitate de director al Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, dar și ca dirijor, Antonia Nica a spus că nu va fi pentru prima dată când Catedrala Romano-Catolică găzduiește un concert de muzică, cu atât mai mult unul de muzică cultă.

Colaborare cu Domingo

Sunt invitați la European Open Music artiști cu care Alexandru Badea are o relație profesională, care în timp a devenit o relație de prietenie. În acest registru putem citi prezența la Oradea a maestrului Shuya Okatsu, dirijorul japonez cu care au colaborat Placido Domingo, Mirella Freni, Sherzl Milnes, Eva Marton, Rune Kollo, Francisco Araisa, Deninis Russel Davies. Pe dirijorul Shuya Okatsu, Alexandru Badea a povestit că l-a cunoscut în urmă cu 12 ani, cu ocazia primului său turneu în Japonia. În urmă cu patru luni, Alexandru Badea s-a aflat din nou la Tokyo, unde timp de trei luni a pregătit „Tosca”. „Eram într-o situație total relaxată cu Shuya Okatsu și l-am întrebat de ce nu vine și la Oradea. A avut o reacție mai mult decât surprinzătoare, și iată-l la Oradea.

Nu va veni singur, ci cu cel mai «dăruit» tenor al tinerei generații, Hironari Jo, câștigătorul de anul trecut al Premiului special Miura Tamaki, acordat celui mai promițător cântăreț japonez în finala Concursului internațional de operă Fuji Internațional Opera Competition din Shizuoka. Lucrarea «Te Deum», pe care o vor prezenta, e una monumentală și nu s-a mai cântat în România de 50 de ani, fiind extrem de pretențioasă. Bas-baritonul Johannes von Duisburg vine să completeze lista elitistă a cântăreților de operă invitați la European Open Music.

Orădeancă la Metropolitan

Extrem de interesant va fi pentru orădeni să descopere două nume de succes: o soprană, Brigitta Kelle, și o mezzosoprană, Maria Popa, ambele născute la Oradea. Brigitta Kelle a făcut Facultatea de Muzică la Oradea, sub îndrumarea profesoarei Lavinia Cherecheș, în 2016 a primit Premiul de Excelență la gala Premiilor Operelor Naționale din București. A fost invitată pentru rolul Musetta – „La Boheme” – la Opera Bastile din Paris și Metropolitan Opera din New York. A cântat la Opera de Paris, la Opera din Avignon, la Opera Nation du Rhin Strasbourg și NCPA Beijing. Aflată la început de drum, orădeanca Maria Popa este din stagiunea 2014 membră a studioului de operă Deutscher Oper am Rhein Dusseldorf, unde a fost distribuită în mai multe roluri, precum Giovanna din „Rigoletto”, dar și în premiera mondială a operei pentru copii „Die Schneekonigin”. Pe ambele le vom putea vedea în „Te Deum” de Anton Bruckner.

Seară de flamenco și jazz

În premieră la Oradea, la Teatrul Regina Maria, orădenii vor putera aplauda un spectacol de flamenco – „Căutându-l pe Cervantes”. Este o propunere care îmbină flamenco, dansul contemporan și teatrul în căutarea individuală: existența și semnificația luptei împotriva fricii, nedreptății, ignoranței. Protagoniștii – Castro Romero Flamenco și compania sa Suite Espanola – fac parte din elita mondială a interpreților originali ai lumii dansului.

La Sinagoga Sion, publicul se va putea bucura și de o seară de jazz susținută de cei mai îndrăgiți muzicieni de jazz din Austria, Harri Sojka Band. European Open Music cuprinde și o lansare de carte susținută de Călin-Andrei Mihăilescu. Cu acest prilej, în cadrul European Open Music va fi inaugurată o nouă locație, Cetatea Oradea. Gala de închidere a evenimentului din acest an va fi închisă cu concertul extraordinar al Corului Național de Cameră Madrigal.