Alexandru Lungu, în doliu: „ A rămas un gol mare în sufletul meu”

„Ai plecat dintre noi tatăl meu scump şi drag! Te-am iubit, te iubesc şi te voi iubi mereu până în ultima clipă. Te rog să mă ierţi dacă ţi-am greşit vreodată, te rog să ma ierti că nu am fost mereu aproape. Ai zis odata că doua săbii nu au loc într-o teacă, era vorba ta. Ai fost şi rămâi cel mai puternic şi curajos om care a existat vreodată, am fost şi sunt mândru că sunt fiul tău. Nu a fost şi nu va mai fi unul ca tine! Îţi mulţumesc că m-ai îndrumat spre sport şi întodeauna mi-ai spus să fiu bun şi corect. Îţi mulţumesc că mi -ai dat cărţi să citesc, să fiu un om educat şi cult. Mi-e foarte dor de tine! Odată cu tine a murit o parte dim mine, nimic nu va mai fi la fel. A rămas un gol mare in sufletul meu! Odihneşte-te în pace suflet nobil şi curat!Te iubesc !”, este mesajul emoţionant postat de Sandu pe pagina lui de facebook.

Redacţia Jurnal bihorean şi bihon.ro în transmit sincere condoleanţe.