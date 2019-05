Alianța USR Plus speră la locul întâi

Atmosferă de sărbătoare la sediul Alianței USR Plus. Rezultatele exit-pool-ului au fost primite cu aplauze, urale și șampanie de circa 70-80 de persoane care s-au ocupat de coordonarea alegerilor în județul Bihor. „Este un rezultat nemaipomenit. Avem aproape 24%. Sincer, nici nu ne-am așteptat. A fost o muncă deosebită pe care am depus-o și care acuma se vede. Dacă noi n-am avut resursele financiare pe care le-au avut alte formațiuni politice, am avut oameni care au împânzit efectiv toate regiunile țării și au transmis mesajele alianței. Sunt sigură că acesta este lucrul care ne-a adus rezultatul acesta atât de bun”, ne-a declarat Adela Lille, coordonator regional pe partea de Nord-Vest din partea Plus.

Aceasta explică prezența așa de mare la alegerile de duminică prin faptul că „lumea s-a săturat de conducerea pe care o avem, de politicienii actualii. Acuma și-au dat și ei seama că puterea în democrație este în mâinile lor și prin vot pot schimba lucrurile. Oamenii s-au săturat de hoție, s-au săturat de minciună, s-au săturat de sărăcie. Vor să ieșim din toate astea, dar vor, totodată, să rămânem în Europa”.

Silviu Dehelean, deputatul USR de Bihor speră ca după numărarea voturilor disporei, Alianța USR Plus să treacă pe primul loc la alegerile europarlamentare. Acesta este mulțumit de rezultatele obținute de alianță. „În nici un caz nu ne-am așteptat nici la un astfel de rezultat, nici la o astfel de prezență. Niciun sondaj de dinainte de alegeri nu arăta o astfel de prezență și o astfel de mobilizare. Probabil că sociologii au eșuat în a vedea mobilizarea și frustarea extraordinară care exista în poporul român și care a izbucnit astăzi”, a spus Silviu Dehelean.

Schimbări pe scena politică

Acesta vede și schimbări pe scena politică în perioada următoare, rearanjări, refaceri de alianțe. „Întreaga matematică politică se schimbă în urma acestui vot. Așteptăm să vedem totuși rezultatele finale. S-ar putea ca până la urmă PSD să fie totuși pe locul III. În momentul în care ALDE își dă seama că are emoții să treacă pragul electoral, datorită asocierii cu PSD, familia europeană îi respinge, în momentul în care UDMR are probleme, rupând protocolul pentru sprijinirea guvernării, s-ar putea să vedem o regrupare pe întreaga scenă politică”, este de părere parlamentarul USR de Bihor.

În ceea ce privește problemele legate de votul cetățenilor români din străinătate, Silviu Dehelean spune că există soluții, dar nu sunt puse în aplicare. „Votul electronic sau votul prin corespondență ar putea fi soluții pentru această stare de fapt. USR are proiecte depuse în Parlament pentru ambele soluții și, probabil, vom solicita dezbaterea lor de urgență săptămâna care urmează”, a precizat Silviu Dehelean.