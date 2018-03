Alin Chiţa : „Portarul lor le-a adus punctele”

„Am întâlnit o echipă foarte bine organizată defensiv, cât și ofensiv, cu care am fost la egalitate de puncte. Spre bucuria mea, am reuşit să motivăm jucătorii, să-i capacităm la importanţa jocului şi îi felicit pentru lucrul acesta, că au înțeles că e un meci important. Am crezut până la capăt, am avut încredere în băieți pentru că știam ce am pregătit. Am avut două momente cheie în timpul jocului, la ocaziile celor de la Metaloglobus. Țin să-l felicit pe portarul Goia, pentru prestaţie, pentru intervențiile avute. Mai avem de pus la punct încă mici detalii, pe tranziţia negativă, dar sper că lucrurile se vor aşeza”, a declarat Lupuţ.

De partea cealaltă, Alin Chiţa consideră că portarul Goia le-a zădărnicit planurile.

„Gândul meu a fost să închidem spaţiile în prima repriză şi să încercăm să lovim pe contraatac. În mare parte ne-a reuşit, însă Luceafărul a avut în portar un adevărat înger păzitor. Cred că dacă tratam mai serios fazele avute am fi putut pleca cu un punct sau puncte de la Sînmartin. Ratările ne-au costat, iar portarul lor le-a adus punctele”, a sintetizat Chiţa.

Fostul fundaş al FC Argeş a lăudat suprafaţa de joc: „Terenul a arătat senzaţional şi ţin să-i felicit pe cei care se ocupă de el. Cred că este unul dintre cele mai bune din ţară”.