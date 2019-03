All Star Game LNBM 2019: Team Kuti vs. Team Bobe!

Ediția din acest an a tradiționalului meci al „stelelor” baschetului masculin românesc va avea loc la BT Arena din Cluj-Napoca, la data de 19 aprilie, a doua zi după finala Cupei României. Spre deosebire de edițiile anterioare, în care meciul punea față în față selecționatele Nord – Sud sau Est – Vest, de data aceasta organizatorii au copiat modelul All Star Game-ului din acest an în NBA, în care s-au întâlnit Team Giannis și Team LeBron. Cei doi jucători desemnați să conducă formațiile sunt Nándor Kuti (U BT Cluj-Napoca), respectiv Bobe Nicolescu (CSM CSU Oradea).

„Federația propune un alt format, cu selecționate construite în urma unei ample acțiuni de votare, în jurul a doi dintre cei mai apreciati tineri baschetbalisti români ai momentului, Nándor Kuti si Bogdan «Bobe» Nicolescu. Sunt doi componenți de bază ai naționalei de seniori a României, care au confirmat în ultimii ani, fiind totodată jucători importanți în cadrul echipelor U BT Cluj-Napoca și CSM CSU Oradea, campioanele ultimelor ediții ale Ligii Naționale de Baschet Masculin”, se arată în comunicatul oficial al FR Baschet.

Cei doi jucători au oficiat vineri seară, chiar înaintea derby-ului de la Oradea, o inedită tragere la sorți, care a stabilit echipele de la care vor fi votați jucătorii. Componenții celor două selecționate vor fi votați dintr-o bază de date în care sunt incluși 75 de jucători, câte șase de la formațiile din Grupa Roșie, câte patru de la echipele din Grupa Galbenă, respectiv câte doi de la cele din Grupa Albastră. Selecționatele vor avea câte 11 jucători, plus căpitanii Nándor, respectiv Bobe, precum și câte doi antrenori, stabiliți prin vot.

Team Kuti va cuprinde jucători de la BC CSU Sibiu, SCM U Craiova, Dinamo Știința București, Phoenix CSU Galați, CSM Mediaș, CSM Târgu Mureș, ACS Târgu Jiu, Rapid București și Agronomia București.

Team Bobe va cuprinde jucători de la U BT Cluj-Napoca, CSM CSU Oradea, BCMU FC Argeș Pitești, CSO Voluntari, Steaua București, Athletic Constanța, CSM Sighetu Marmației, CSM 2007 Focșani, CSM Miercurea Ciuc, CN „Aurel Vlaicu” București și Universitatea Cluj-Napoca.

Votul publicului și al mass media va începe în această săptămână, până la data de 10 aprilie. Regulamentul de vot urmează să fie publicat în aceste zile de către FR Baschet.