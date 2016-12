Alte pirotehnice confiscate

Omul a fost depistat pe str. Transilvaniei din Oradea şi a fost lăsat fără marfă de către poliţişti. Obiectele pirotehnice interzise au fost ridicate în vederea confiscării, iar bihoreanul e acum cercetat penal. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.

Poliţiştii le reamintesc bihorenilor că orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Cetăţenii sunt atenţionaţi că poliţiştii bihoreni acţioneză în continuare pentru combaterea cu fermitate a comerţului ilegal cu articole pirotehnice, dar şi a folosirii ilegale a acestora, ca factor important în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică, prin care să se prevină apariţia unor accidente sau pagube materiale. Pentru a preveni incidentele neplăcute şi chiar victimizarea populaţiei prin folosirea unor obiecte pirotehnice neconforme noilor prevederi legislative, precum şi pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică în preajma Sărbătorilor de iarnă, cetăţenii sunt rugaţi să achiziţioneze obiectele pirotehnice permise de lege doar de la societăţi autorizate.