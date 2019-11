„Am putea rezolva calificarea”

Campioanele Elveției și României la baschet masculin se înfruntă mâine, la Fribourg, în cea de-a treia etapă din Grupa D. Meciul are conotații diferite pentru cele două protagoniste. Fribourg Olympic, care a mai pierdut o partidă pe terenul propriu, cu Bahceșehir Koleji Istanbul, nu-și poate permite un nou pas greșit, care ar însemna reducerea drastică a șanselor de clasare pe unul din primele două locuri ale grupei. De cealaltă parte, echipa noastră, care a câștigat primele două meciuri, poate face un pas imens spre calificare, în cazul unei noi victorii.

„O victorie la Fribourg ne-ar rezolva aproape în totalitate calificarea. Suntem însă conștienți că ne așteaptă o partidă extrem de dificilă. Pentru gazde, este un meci de «totul sau nimic», pentru că o înfrângere le-ar complica foarte mult situația. Fribourg este o echipă redutabilă, care s-a întărit recent cu doi noi jucători. Va fi un meci de «care pe care»”, ne-a declarat președintele CS Municipal Oradea, Șerban Sere. Oficialul orădean este încrezător în șansele formației noastre. „Echipa este în creștere de formă, am demonstrat acest lucru în meciurile de la Istanbul, unde am obținut o importantă victorie, dar și la Pitești, unde am câștigat fără dubii”, a conchis Șerban Sere.

Fribourg Olympic are un lot numeros, care cuprinde 16 jucători. A participat în acest sezon la tururile preliminare ale FIBA Basketball Champions League. A trecut în primul tur de Inter Bratislava, campioana Slovaciei, dar a fost apoi eliminată, în turul secund, de Telekom Baskets Bon (Germania), ajungând astfel în FIBA Europe Cup. Echipa este pregătită de antrenorul bosniac Petar Aleksic. Formația elvețiană a înregistrat în primele două meciuri ale Grupei D o înfrângere pe teren propriu, cu Bahceșehir Koleji, scor 60-76, respectiv o victorie în deplasare, cu BC CSU Sibiu, scor 82-74.

Partida Fribourg Olympic – CSM CSU Oradea va avea loc miercuri seară, cu începere de la ora 21:00 (în direct pe canalul YouTube al FIBA). Celălalt meci al grupei va fi BC CSU Sibiu – Bahceșehir Koleji (ora 19:00, Digi Sport 4).